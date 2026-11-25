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Гръцкото правителство ще предостави ваучери на стойност до 1000 евро на уязвими граждани преди коледните празници. Новата програма за социално подпомагане е на обща стойност 350 милиона евро и ще обхване 180 000 души, получаващи минимален гарантиран доход. Това съобщава електронното издание на вестник „Та неа".

Целта на инициативата е да помогне на домакинствата с ниски доходи да закупят хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Първите ваучери, които ще бъдат предоставяни в дигитален формат, се очаква да бъдат разпределени до 14 декември. В началото на същия месец ще заработи специален регистър, чрез който компаниите ще могат да заявят желанието си да участват в програмата. Инициативата се финансира съвместно с европейски средства.

Допълнителна финансова подкрепа е предвидена и за предстоящия отоплителен сезон. В определени случаи помощта за отопление може да достигне 1560 евро. По информация на телевизия „Скай" до момента са подадени около 1 милион заявления, пише БТА.

Кандидатстването се извършва чрез специална електронна платформа, в която домакинствата трябва да посочат използвания вид отопление и местоположението на жилището.

Размерът на помощта варира от 130 до 1560 евро. Одобрените кандидати ще получат авансово плащане до 23 декември, а останалата част от сумата ще бъде изплатена до 28 май 2027 г.