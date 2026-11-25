Рекорден брой мигранти достигнаха малкия испански остров Ел Йеро в Канарския архипелаг, подобрявайки предишния рекорд, поставен само десет дни по-рано. До тази сутрин броят на пристигналите надхвърли 2100 души, сред които и момиченце на едва четири дни, родено по време на петдневно пътуване с лодка от Западна Африка.

Общо 14 мигрантски лодки, известни като „кайуко", са били ескортирани до пристанището Ла Рестинга на острова. За по-малко от месец броят на пристигналите мигранти е надхвърлил местното население на Ел Йеро, което е около 12 000 души.

Предишният рекорд е от 14 ноември, когато за 24 часа на Канарските острови са пристигнали 1580 мъже, жени и деца. Повечето от тях са били настанени именно на Ел Йеро, съобщи "Дейли мейл".

Сред новопристигналите има близо 200 жени и над 100 деца, включително двумесечно бебе.

Президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо определи случващото се като „тъжно исторически ден".

„Никога досега не сме наблюдавали пристигания с подобна интензивност", заяви той.

Клавихо е провел няколко срещи на високо равнище в Мадрид с представители на централното правителство в опит да бъдат намерени решения на кризата. По думите му все още няма ясен отговор дали държавите, от които тръгват мигрантите, оказват необходимото съдействие.

Той призова европейската агенция за гранична охрана Frontex да бъде разположена и в страните на произход, откъдето потеглят лодките. Според него спокойното море и пълнолунието допълнително улесняват опасните пътувания.Очаква се голяма част от пристигналите да бъдат прехвърлени през следващите часове и дни от приемния център на Ел Йеро към по-големите Канарски острови или континентална Испания. Около 800 души трябва да бъдат преместени в Тенерифе още днес.

Сред местата, използвани за временно настаняване на мигранти, е и четиризвезден хотел в Торокс, близо до Малага.

Според предварителните данни вчерашният брой на спасените мигранти е рекорд не само за острова, но и за цяла Испания по отношение на пристигащите с лодки.

Официалните данни сочат 2121 пристигнали на Ел Йеро, като част от хората са били отведени директно в Тенерифе, след като са били засечени край съседните острови.

Един от мигрантите е починал малко след пристигането си.

Четиридневното момиченце, родено в открито море, е в добро здравословно състояние. Майка му също е оцеляла, въпреки че при пристигането си е била покрита с кръв. И двете са откарани в болница в Ла Рестинга – рибарско пристанище с едва 673 жители.

Новороденото е едно от общо 127-те деца и 203-те жени, пристигнали с лодките вчера. Мигрантите са от осем държави, сред които Гамбия, Сенегал, Мавритания и Мали.

През ноември досега е имало само пет дни, в които до Канарските острови не е достигнала нито една мигрантска лодка. Очаква се нови плавателни съдове да пристигнат до края на месеца.Миграционният натиск се превърна в един от основните политически въпроси в Испания в навечерието на изборите. Лидерът на крайнодясната партия Vox Сантяго Абаскал определи случващото се на Канарските острови като „нашествие" по време на реч в Тенерифе миналата седмица.

Социалистическият премиер Педро Санчес се стреми да запази властта след осем години управление. Според социологическите проучвания обаче дясноцентристката Народна партия може да спечели най-много гласове и да потърси коалиция с крайнодясната Vox.

Освен миграцията сред водещите теми в предизборната кампания са корупцията и достъпът до достъпни жилища.

Другото основно огнище на миграционно напрежение е испанският анклав Сеута в Северна Африка. В края на юли хиляди мигранти успяха да преминат на територията му, плувайки или придвижвайки се пеша от Мароко.

По-късно стана ясно, че според испанската полиция между 100 000 и 125 000 нелегални мигранти са влезли в Сеута, което значително надхвърля първоначалните оценки от 72 500 души. Повечето са се върнали през следващите дни, но около 12 000 се смята, че са останали.

През септември 17-годишен мароканец беше открит, скрит под автобус на испанския футболен отбор „Реал Валядолид", с който се опитал да стигне до континенталната част на страната. Момчето се е укрило около оста на колело, за да избегне проверките на пристанището в Сеута. Футболистите и треньорският щаб чули виковете му за помощ, след което шофьорът спрял и го извадил изпод автобуса.

В понеделник полицията съобщи и за осуетен опит на група мигранти да достигнат испанския континент с надуваема лодка. Двама души, заподозрени в участие в престъпна организация за незаконно превеждане на мигранти, са арестувани.

Общо 13 мигранти са задържани и отведени в специализиран център. Според полицията те са платили по 6500 евро за неуспешното преминаване.