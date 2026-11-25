Европейският парламент обсъди в Страсбург способността на Европа да защити международния ред и да допринесе за постигането на справедлив и траен мир в Украйна. В разискването участваха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ирландският държавен министър Чарли Макконалог, който представляваше Съвета на ЕС. Двамата призоваха международните партньори да увеличат финансовата си подкрепа за Киев.

Всички искаме войната да приключи възможно най-скоро. Това до голяма степен зависи от нашата решителност, последователност и сила, заяви Анджей Халицки от групата на Европейската народна партия. Той подчерта, че конфликтът има не само военно, но и финансово измерение. Според него финансовите ресурси са били една от причините за руската агресия и ще имат решаващо значение за прекратяването на войната.

Халицки припомни, че над 100 евродепутати са призовали за използване на замразените в Европа руски активи. По думите му пречките пред подобно решение не са правни, а произтичат от липсата на политическа воля.

Начо Санчес Амор от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите определи реакцията на ЕС спрямо руската агресия като изпитание за Съюза. Той подчерта, че Украйна е жертва на неоправдано нападение, а Русия е нарушила основните принципи на Заключителния акт от Хелзинки, сред които териториалната цялост и зачитането на човешките права.

На противоположна позиция застана Харалд Вилимски от групата „Патриоти за Европа". Той заяви, че ЕС е получил Нобеловата награда за мир през 2012 г., но днес тя би трябвало да бъде присъдена на военната промишленост. Според него Съюзът не е направил опит да поеме ролята на посредник за мир от самото начало на войната, а вместо това насочва средства към въоръжаването на Украйна.

Конфликтът е най-кървавият след Втората световна война, заяви Адам Белан от групата на Европейските консерватори и реформисти. Той отправи критики към бившия германски канцлер Ангела Меркел заради проекта „Северен поток", като според него без него войната нямаше да се случи. Белан заяви още, че от началото на руската инвазия Европа е предоставила на Москва повече средства, отколкото на Киев.

Валери Айе от групата „Обнови Европа" коментира срещата на върха в Китай между американския президент Доналд Тръмп, китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин. Според нея тримата се стремят да изградят нов световен ред без участието на Европа и във вреда на европейските интереси.

Русия не трябва да има възможност да нападне друга държава, а Украйна трябва да запази територията си, заяви Мартинш Стакис от групата на Зелените/Европейския свободен алианс. Той обвини Тръмп, че е застанал на страната на Путин и че двамата се опитват да наложат споразумение, представяно като мирно. По думите му американският президент иска Украйна да капитулира преди следващите президентски избори.

Йозлем Демирел от групата на Левицата заяви, че отпускането на милиарди евро за въоръжаване на Украйна не може да се разглежда като стратегия за постигане на мир и сигурност.

Роберто Ваначи от групата „Европа на суверенните нации" обвини европейските ръководители, че предоставят финансови средства на Киев, с които страната продължава войната в близост до държавите членки, включително в Средиземноморието. Той заяви, че Путин, Си Дзинпин и Тръмп си поделят света, докато европейските лидери остават безучастни.

Българският евродепутат Петър Волгин, избран от листата на „Възраждане" и член на групата „Европа на суверенните нации", заяви, че стотици хиляди хора протестират в Европа с искания за по-добро образование, по-високи доходи и достойни условия на труд, пише БТА.

По думите му гражданите искат публичните средства да бъдат насочвани към смислени каузи, а не към въоръжаване. Волгин обвини ръководството на ЕС, че вместо да се вслуша в тези искания, предоставя десетки милиарди евро на корумпирания режим в Киев.

Българският евродепутат Радан Кънев от групата на Европейската народна партия, избран от листата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България" и представител на „Демократи за силна България", припомни приетата от Европейския парламент резолюция за създаване на европейска мисия за гарантиране на сигурността в Черно море.

Според него необходимостта от подобна инициатива произтича от засилените руски атаки срещу корабоплаването и пряката заплаха за икономиката на целия ЕС. Кънев посочи, че мисията трябва да осигури преди всичко въздушна подкрепа за военноморските сили на България и Румъния, за да могат те да противодействат на заплахите.

Той призова европейските лидери, които утре ще заседават в рамките на Европейския съвет, да предприемат конкретни стъпки за реализирането на мисията.

Вчера Европейският парламент проведе и дебат за необходимостта от запазване на санкциите срещу Русия в международния спорт.