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Работещи в обществения и частния сектор излязоха на протест в центъра на Атина с искания за по-високи заплати, по-добри условия на труд и мерки срещу поскъпването на живота. Демонстрацията е част от 24-часова общонационална стачка, която обхваща цяла Гърция.

Протестни прояви са организирани в над 60 града, сред които Солун, Пирея, Патра, Ираклион, Лариса и Волос, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

В Атина демонстрантите започнаха да се събират около 11:00 часа местно и българско време пред централната сграда на Атинския университет и на площад „Клафтмонос". Заради протестите са въведени поетапни ограничения на движението по основни улици и булеварди в столицата, включително в района на площад „Синтагма", където се намира гръцкият парламент. В района има засилено полицейско присъствие.

В демонстрацията участват представители на различни синдикални и студентски организации. Строителни работници излязоха с транспаранти и плакати, настоявайки за увеличение на заплатите, подписване на нов колективен трудов договор и въвеждане на 35-часова работна седмица.

Протестиращите отправиха и антивоенни послания, като поискаха повече средства за здравеопазване и образование вместо увеличаване на военните разходи.

Сред основните искания на синдикатите са възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата в обществения сектор, предприемане на мерки за намаляване на цените на електроенергията и горивата, както и понижаване на данъка върху добавената стойност за стоките от първа необходимост.

Общонационалната стачка наруши сухопътните, морските и въздушните транспортни връзки в страната, съобщават гръцки медии.

Част от фериботните курсове са отменени, а корабите останаха по пристанищата заради 24-часовата стачка на синдикалните организации на моряците. Те настояват за увеличение на възнагражденията с 12%, подписване на единен колективен трудов договор и засилване на мерките за безопасност.

Отменени са и редица вътрешни полети заради участието в стачката на служители от 15 регионални летища в страната, съобщава ЕРТ.

В Атина метрото и трамваите се движат с ограничено работно време, а има нарушения и в разписанието на крайградските влакове. В Солун полицията разпореди затварянето на три метростанции.

Стачните действия засягат още работата на държавните учреждения, образователните институции и обществените болници.