Главната прокуратура в югоизточния турски град Диарбекир е започнала разследване след сигнал за открити човешки кости и черепи в пещера край град Силван. Според правозащитни организации останките може да са свързани с изчезвания и убийства на кюрди през 90-те години в региона, съобщава в. „Биргюн".

В официално изявление прокуратурата посочва, че районът около пещерата е обезопасен от екипи на турската жандармерия и Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Започнало е събирането и описването на откритите черепи и кости. След това останките ще бъдат изпратени в турския Институт по съдебна медицина за допълнителни изследвания.

Човешките останки са открити от представители на Асоциацията за човешки права (İHD), Адвокатската колегия в Диарбекир и Асоциацията на адвокатите за свобода (ÖHD). На 19 ноември трите организации са извършили оглед на пещера в района на Силван след сигнал от местни жители за наличие на човешки останки. В проверката е участвал и журналист от местна медия.

В една от камерите на пещерата са намерени 15 човешки черепа и стотици кости, сред които има и останки, за които се предполага, че са на деца. Човешки останки са открити и в две други камери на пещерата.

След откритията трите организации са подали сигнал до прокуратурата в Силван с искане за допълнително разследване.

Случаят отново насочва вниманието към събитията в Югоизточна Турция през 90-те години, когато турските сили за сигурност водят въоръжен конфликт с Кюрдската работническа партия (ПКК), обявена за терористична организация, пише БТА.

През този период в региона са извършвани принудителни евакуации на села, убийства и отвличания. Много семейства съобщават за изчезнали свои близки, които според свидетелски показания са били отвеждани от турските сили за сигурност. По-късно част от телата са откривани в кладенци, гробове и други скрити места.