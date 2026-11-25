Руското министерство на финансите предложи да се наложи 15% мито върху деликатеси от страни, определени от Русия като „неприятелски". Списъкът включва всички страни, които са наложили санкции срещу Русия, включително Съединените щати и Европейския съюз. Това означава, че и България е в списъка.

Митото е планирано да влезе в сила от 1 януари 2027 г. Съответно предложение е внесено в Министерството на икономическото развитие, според заместник-министъра на финансите Алексей Сазанов.

Списък с продуктите, подлежащи на 15% мито, ще бъде изготвен отделно. Със сигурност там ще има и български продукти - вероятно луканка, други колбаси, може би лютеница, че дори и кисело мляко, кашкавал и сирене.

През октомври 2026 г. председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко предложи премахване на преференциалната ставка на ДДС от 10% за стриди и други морски деликатеси и налагане на ставка на ДДС от 22%.

Министерството на финансите от своя страна предложи запазване на преференциалния ДДС за тези продуктови групи, но налагане на по-високо вносно мито върху деликатеси от „неприятелски" страни. В момента за вносните стриди се прилага 7% мито.

По-високи мита вече са в сила за алкохола (като българската ракия) и редица други стоки от „неприятелски" страни. От 11 ноември 2026 г. митото върху спиртните напитки ще бъде 35%.