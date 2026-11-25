Иран съобщи за нови експлозии на петролни танкери в Ормузкия проток, където напрежението остава високо почти девет месеца след началото на войната между САЩ, Израел и Иран, предаде ДПА.
Два плавателни съда са се натъкнали на морски мини в протока рано тази сутрин, съобщи в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.
Към момента информацията не е потвърдена от независими източници.
Иранските военноморски сили отправиха предупреждение към корабоплавателните компании да не използват неодобрени маршрути през протока и да не изключват системите си за проследяване на местоположението, съобщи БТА.
Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Индийския океан, се превърна в основна точка на напрежение в отношенията между Вашингтон и Техеран.
След началото на военните действия на 28 февруари, предвождани от САЩ, Иран на практика блокира корабоплаването през стратегическия морски маршрут. През него преминава значителна част от международните доставки на петрол и природен газ, което доведе до рязко поскъпване на енергоносителите в световен мащаб.
САЩ предприемат действия за възстановяване на корабоплаването по този ключов маршрут, като осигуряват военен ескорт на граждански плавателни съдове.
Междувременно преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта остават в задънена улица от месеци.