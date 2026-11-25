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Италия е предупредила Украйна, че атаките срещу руски плавателни съдове в либийски териториални води са грешка и Киев не трябва да разширява географския обхват на войната. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни в интервю за в. „Кориере дела сера", публикувано днес, предаде Ройтерс.

„Нарушаването на суверенитета на Либия беше грешка", подчерта Таяни и уточни, че Рим не е бил предварително информиран за украинските операции.

„Италия изобщо не знаеше за намеренията на Киев да нанесе удари в либийски териториални води, включително в самото пристанище", заяви министърът, който оглавява партията „Форца Италия", участваща в управляващата коалиция.

От своя страна Киев определи атаката с морски дронове срещу руска военна корвета и товарен кораб през почивните дни като законен акт на самозащита.

Таяни разкри, че е разговарял по телефона с украинския външен министър Андрий Сибига, за да изрази безпокойството на Италия. По време на разговора той е подчертал позицията на Рим в подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на Либия.

Атаката беше осъдена и от друг участник в управляващата коалиция – крайнодясната партия „Лига". Оттам определиха действията като „неприемливи" и предупредиха, че те могат да доведат до дестабилизиране на северноафриканската държава.

Италия е сред твърдите поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. Страната предоставя военна помощ на Киев и подкрепя европейските санкции срещу Москва.

Правителството на премиера Джорджа Мелони обаче демонстрира различия в позициите на партиите от управляващата коалиция. Докато нейната политическа формация последователно подкрепя Киев, „Лига", ръководена от Матео Салвини, нееднократно е критикувала продължаващата военна помощ за Украйна.

Таяни подчерта, че Италия няма да промени стратегическата си позиция и ще продължи да подкрепя украинския суверенитет, но същевременно ще работи за ограничаване на разрастването на конфликта.

„Италия ще остане на страната на Украйна. Това е нашият стратегически избор", заяви първият дипломат на страната, цитиран от БТА.