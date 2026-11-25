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Ученици и служители на основно училище в хърватския град Света Неделя бяха евакуирани тази сутрин, след като няколко деца се оплакали от неразположение, кашлица и сълзене на очите. При проверка в сградата е бил открит сълзотворен газ, съобщи хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Сигналът за инцидента е подаден около 8:15 часа, информира Радио Света Неделя на страницата си във Фейсбук.

Училищният персонал незабавно предприел евакуация на децата, които били преместени в близки безопасни сгради. Сред тях са помещенията на туристическата организация, църквата, енорийската канцелария и градската библиотека.

На място са изпратени екипи на пожарната, полицията и спешната медицинска помощ, съобщи БТА.

По данни на службите за гражданска защита няма пострадали. Децата, почувствали неразположение, са били прегледани и са получили медицинска помощ на място.