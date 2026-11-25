Открили 2-годишния Итън обезводнен, недохранен и с 40 видими наранявания

Поредица от пропуски на социалните и здравните служби е оставила без защита 2-годишно момче, което впоследствие е починало след тежко физическо насилие от страна на баба си и дядо си. Това показва доклад от разследване на смъртта на малкия Итън Айвс-Грифитс, публикуван във Великобритания, съобщава "Дейли мейл".

Документът разкрива, че многократни сигнали от бащата на детето са останали без адекватна реакция, а информация за предишни проблеми в семейството не е била взета предвид. Според авторите на доклада гласът на детето не е бил чут, въпреки че различни институции са разполагали с данни за рисковете около него.

На 14 август 2021 г. Итън получил тежка черепно-мозъчна травма в дома на баба си и дядо си в графство Флинтшър, Северен Уелс. Когато пристигнали медицинските екипи, детето било в изключително тежко състояние – с опасно обезводняване, силно поднормено тегло и около 40 видими синини и следи от наранявания по тялото.

Видеозаписи, направени десет дни преди смъртта му, показват колко тежко е било състоянието на момчето. На кадрите то трудно държи главата си изправена, докато по-големи деца го подхвърлят на батут. В друг момент дядо му Майкъл Айвс го хваща грубо за ръката и го влачи през двора, докато детето изпитва болка.

Друг запис показва как мъжът отново се отнася грубо с момчето, преди да го постави в автомобилна седалка. Според разследването на кадрите се вижда и физическа агресия към детето.

След последния тежък инцидент бабата и дядото изчакали 18 минути, преди да повикат линейка. Камерите за видеонаблюдение ги заснели да стоят и да пушат, докато чакат пристигането на медицинския екип.

Майкъл Айвс, на 49 години, и съпругата му Кери, на 47 години, бяха осъдени на доживотен затвор за убийството на детето. Майката на Итън – 29-годишната Шанън Айвс, получи 12 години затвор за това, че е допуснала насилието и не е защитила сина си.

Докладът установява, че от 2016 г. насам са постъпили общо 36 сигнала и съобщения за притеснения, свързани с Итън или най-близкото му семейство. Сред тях имало данни за домашно насилие, бездомност и употреба на наркотични вещества от родителите.

Голяма част от сигналите обаче били закривани без последващи действия, след като семейството не съдействало на институциите.

Случаят е бил известен на здравните и образователните служби, социалните служби на община Флинтшър и полицията в Северен Уелс. Въпреки това възможностите им да следят състоянието на детето били сериозно ограничени от недостиг на персонал, голям брой сигнали, пропуски в процедурите и отказа на семейството да допуска социалните работници до дома си.

Особено тревожен пропуск е установен през юни 2021 г., когато майката напуснала дома, в който живеела с бащата на Итън заради домашно насилие. Социалните служби били информирани за ситуацията, но според доклада социален работник получил указание да не предприема действия, които биха могли да доведат до настаняване на децата под грижите на местната власт.

Вместо това училището осигурило средства за такси, с което майката и децата били изпратени в дома на нейната сестра. Служителите смятали, че там Итън ще бъде в безопасност.

Бащата на момчето обаче предупредил социалния работник, че не желае детето да бъде изпращано при баба си и дядо си. Според доклада полицейските служители също са отбелязали, че той настойчиво се е опитвал да предотврати това, но информацията не била предадена на социалните служби.

По-късно Итън бил настанен именно при баба си и дядо си, без социалните служби да са наясно с промяната на адреса му.

На 6 юли 2021 г. Итън и неговите братя и сестри били включени в регистъра за закрила на децата. Това означавало, че социалните работници трябва да ги посещават поне веднъж на всеки десет дни.

Въпреки това децата останали 12 работни дни без посещение, а общият период, през който не били проверявани, достигнал 42 дни.

Социалният работник, отговарящ за семейството, не успял да посети дома заради ограниченията по време на пандемията от COVID-19 и факта, че била бременна.

На 7 юли майката уведомила социалните служби, че Итън живее при баба си и дядо си. Не били открити данни да са направени проверки за безопасността му, а адресът му дори не бил актуализиран в информационната система.

Социален работник успял да види момчето едва на 22 юли. При последвалите опити за посещения обаче бабата, дядото и майката отказвали достъп до жилището, като прикривали тежкото здравословно състояние на детето.

Според авторите на доклада институциите са пропуснали възможността да предприемат по-сериозни действия, след като многократно не успели да осъществят контакт с децата.Докладът съдържа 16 препоръки за подобряване на работата на социалните служби, обмена на информация и процедурите за защита на деца в риск.

Никола Стъбинс, съпредседател на местния съвет за закрила на децата, определи документа като изключително тежък за четене и поднесе безусловни извинения.

„Съжаляваме дълбоко, че системата за съвместна работа между институциите не е защитила Итън така, както е трябвало. Дължим на детето да гарантираме, че поуките от този случай ще доведат до трайни промени", заяви тя.

От полицията в Северен Уелс също признаха, че е имало области, в които реакцията им е можела да бъде по-добра, и поднесоха извинения на бащата и семейството на момчето.

От британската организация за защита на децата NSPCC подчертаха, че случаят показва колко важно е институциите да задават допълнителни въпроси, да обменят информация и да обръщат внимание на сигналите за опасност.

Според организацията са необходими по-строг контрол, ясна отговорност и допълнителни инвестиции в системата за закрила на децата, за да се предотвратяват подобни трагедии.