Всички държави членки на Европейския съюз се очаква да участват в новия заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро. Участието им обаче няма да изисква пряко финансово вноски и няма да натовари националните им бюджети. Това уточни днес говорител на Европейската комисия по време на пресконференция.

Изявлението му беше в отговор на въпроси, свързани с вчерашните оценки на ЕК за икономическото състояние на страните от ЕС, както и с позициите на България и Унгария, които заявиха намерение да не участват във финансирането на украинската отбрана.

По отношение на България говорителят подчерта, че решението не е политическо, а техническо и произтича от действащото законодателство. „Когато критериите бъдат изпълнени, нямаме много пространство за действие", посочи той. По думите му Европейската комисия следва установените процедури и обективни критерии.

Очаква се въпросът за новия заем за Украйна да бъде обсъден на извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе утре и вдругиден в Брюксел.

Говорителят обясни, че според предложението на ЕК главницата по заема ще бъде покривана с приходите от лихви върху руските активи, замразени в рамките на европейските санкции. Лихвените плащания по самия заем пък ще бъдат поети от бюджета на Европейския съюз, пише БТА.

По този начин се цели да се избегне пряко финансово отражение върху националните бюджети на държавите членки, уточни представителят на Комисията.