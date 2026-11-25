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Кремъл определи като „напълно неприемливо" предложението на бившия британски премиер Борис Джонсън за разполагане на ограничен западен военен контингент в Украйна като символичен знак на подкрепа. Това предаде Ройтерс.

Джонсън отправи идеята в интервю за телевизия „Скай Нюз" вчера. Според него дори малоброен западен контингент би демонстрирал подкрепата на съюзниците за Киев и правото на украинците сами да решават кои държави могат да изпращат свои войски на тяхна територия.

Бившият британски премиер поясни, че става дума за ограничено военно присъствие, което да изпълнява логистични задачи на разстояние от фронтовата линия. По думите му подобен ход би изпратил ясно послание към руския президент Владимир Путин, че Украйна сама определя международните си партньорства.

В отговор говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи предложението като недопустимо за Москва.

„Разполагането на каквито и да било чуждестранни военни контингенти на украинска територия е напълно неприемливо за руската страна. Това многократно е заявявано на различни равнища, включително от президента Путин", заяви Песков пред журналисти.

Той допълни, че подобни идеи са били обсъждани неведнъж от представители на европейски столици и Брюксел, но подчерта, че позицията на Москва по въпроса остава непроменена.

Руски представители многократно са предупреждавали, че всякакви западни военни сили, разположени в Украйна, ще бъдат разглеждани като легитимни цели от руската армия.

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев също реагира на изявлението на Джонсън. В публикация в социалната мрежа „Телеграм" той го нарече „опасен провокатор", пише БТА.

Медведев постави и въпроса дали евентуалното разполагане на западни войски в Украйна по предложения от Джонсън начин не би могло да доведе до пряк военен конфликт между Русия и НАТО.