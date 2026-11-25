"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордните 2100 мигранти достигнаха испанските Канарски острови в рамките на едно денонощие, пристигайки с препълнени лодки. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на морската спасителна служба, публикувани днес. Новата вълна от пристигащи допълнително усложнява ситуацията, която по-рано този месец регионалното правителство определи като неустойчива.

При опасното плаване от Западна Африка към испанския архипелаг един мигрант е загинал, а жена е родила, съобщиха спасителните служби.

Броят на пристигналите надхвърля значително предишния рекорд от около 1500 души, регистриран преди две седмици.

Повечето лодки са достигнали остров Йеро, чието население е около 11 400 души. Островът е една от основните входни точки към Европа за мигрантите, пристигащи от Западна Африка.

Испанският министър-председател Педро Санчес, който понесе сериозни критики за либералната си позиция по миграционния въпрос по време на предизборната кампания преди парламентарните избори в неделя, заяви, че Европа се нуждае от цялостна стратегия за справяне с миграцията. Според него тя трябва да включва по-строг граничен контрол и сътрудничество с властите в Сенегал и Гамбия.

Същевременно Санчес подчерта необходимостта Испания да осигури законни възможности за миграция на работници, особено в сектори като строителството, където има недостиг на квалифицирани кадри.

Атлантическият миграционен маршрут от Западна Африка към Канарските острови е сред най-опасните в света. Всяка година хиляди хора предприемат рискованото пътуване с препълнени лодки, изправени пред опасността от бурно море, силни течения и големи разстояния, отбелязва Ройтерс.

Броят на пристигащите обикновено нараства през есента, когато морските условия по маршрута са по-благоприятни за плаване, пише БТА.

До края на ноември тази година на Канарските острови са пристигнали общо 28 103 мигранти. Това е повече от общия брой за цялата минала година, но остава под рекордните 46 843 души, регистрирани през 2024 г. Тогава по-голямата част от пристиганията са били отчетени през първите девет месеца на годината.

Само през последните два месеца на тази година до архипелага са достигнали близо 21 000 души.