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Украинските сили са нанесли удар по руското военно летище Саваслейка в Нижегородска област, където са разположени изтребители МиГ-31К, способни да носят хиперзвукови ракети „Кинжал". Това съобщи украинското Министерство на отбраната в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

От украинското военно ведомство посочват, че самолетите МиГ-31К, базирани на летището, редовно участват във въздушни атаки срещу Украйна. Излитането им често е причина за обявяване на въздушна тревога на територията на цялата страна.

Според украинската страна нанесеният удар е ограничил възможностите на руските въоръжени сили да извършват нападения срещу цивилни обекти в Украйна, съобщи БТА.

Междувременно по-рано беше съобщено за украинска атака срещу две петролни рафинерии в Самарска област. Операцията е била проведена в координация със съпротивителното движение „Черна искра".