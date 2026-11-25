По-малко секс, повече порно и интимни снимки в телефона - така изглежда сексуалният живот на младите британци днес. Всеки трети на възраст между 16 и 24 г. никога не е правил секс, въпреки че половината от представителите на това поколение през последната година са изпращали или получавали снимки със сексуално съдържание.

Това сочат резултатите от мащабно британско национално проучване на сексуалните нагласи и начин на живот (Natsal), публикувани в медицинското сп. "Лансет". В изследването са участвали 6700 души на възраст между 16 и 59 г., избрани на случаен принцип, пише Би Би Си.

За първи път учените включват в анкетата и въпроси за сексуалното поведение онлайн. Според резултатите през последната година порнография са гледали 37% от жените и 81% от мъжете. Сред по-младите - между 16 и 24 г., делът достига съответно 50 и 86%.

В същото време 38% от младите жени и 28% от младите мъже никога не са правили секс. При предишните изследвания, проведени през 1990, 2000 и 2010 г., този дял е бил около 20%. Спад в сексуалната активност се наблюдава и сред по-възрастните поколения. Докато през 1990 г. британците под 45 г. са правили секс средно веднъж седмично, днес това се случва два пъти в месеца.

Но колко всъщност са виновни екраните за тези ниски нива на физическата интимност? Според изследователите гледането на порно и мастурбацията са по-рядко срещани сред хората, които никога не са правили секс. Това подсказва, че секс заниманията онлайн не заместват непременно физическия контакт.

Според проф. Уенди Макдауъл от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина зад тенденцията вероятно стоят редица други фактори, особено при младите хора. Новото поколение консумира по-малко алкохол, а все повече младежи живеят с родителите си. Възможни причини за това са и нарастващият брой психични разстройства, както и пандемията от COVID-19, която ограничи възможностите за социални контакти.

По-откритите разговори за сексуалното съгласие също може да оказват някакво влияние. Според Макдауъл младите хора вероятно се чувстват по-свободни сами да решават дали и кога да правят секс.

Предишното проучване от 2010 г. показва, че най-честото съжаление на младите хора по отношение на първия им сексуален контакт е, че той се е случил твърде рано. Днес обаче все повече от тях предпочитат да изчакат.

Сексуалният живот обаче продължава да бъде източник на психологически дискомфорт за част от британците. Всяка седма жена (14%) казва, че все още изпитва огорчение заради преживявания в сексуалното си минало, свързани с поведението на други хора. Същият процент мъже признават, че изпитват срам от някои свои сексуални мисли и желания.

Наред с това според данните 3/4 от пълнолетните са правили секс през последната година, а типичният брой сексуални партньори през живота е 5. Нараства и делът на мъжете и жените, които съобщават за сексуални контакти с партньори от същия пол.

В бъдеще учените ще трябва да обърнат внимание и на още един феномен - романтичните отношения с AI. "Когато провеждахме изследването си през 2022-2024 г., това все още звучеше малко като научна фантастика", коментира Соазиг Клифтън от Университетския колеж в Лондон.

По думите ѝ следващото проучване вероятно ще разгледа и влиянието на AI върху сексуалното поведение и взаимоотношенията, включително ролята на виртуалните романтични партньори.

Освен че сексуалната активност на Острова намалява, британците все по-често се отказват от идеята да имат деца. За малко над 10 г. делът на жените между 16 и 44 г., които не желаят да стават майки, е скочил над два пъти - от 8 на 17%.

В същото време много британци, особено по-младите, правят секс без предпазни средства, което увеличава риска от нежелана бременност и полово предавани болести. Намалява и употребата на противозачатъчни хапчета сред младите жени.

"Да разберем какво стои зад тази тенденция - дали икономическата несигурност, тревогите за климатичните промени или променящите се житейски приоритети, трябва да бъде сред основните задачи на бъдещите изследвания", коментира д-р Лора Оукли, която е сред авторите на проучването.