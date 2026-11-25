Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за връщането на още девет украински и руски деца при семействата им. Така общият брой на децата, събрали се отново с близките си благодарение на нейната инициатива, достига 43, съобщи Белият дом, цитиран от Асошиейтед прес.

Това е седмата група деца, чието завръщане е осъществено с нейно съдействие. Макар усилията на първата дама да са ограничени по мащаб, те водят до конкретни резултати на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Съпругът й, американският президент Доналд Тръмп, пое ангажимент бързо да сложи край на конфликта, започнал преди близо пет години. По-късно обаче призна, че постигането на тази цел се оказва по-трудно, отколкото е предполагал.

„Децата в тази част на света, както и децата навсякъде другаде, не могат да разберат защо географските и политическите обстоятелства са ги обрекли на ужасите на войната", заяви Мелания Тръмп в изявление, предоставено първо на Асошиейтед прес.

„Като възрастни имаме моралното задължение да предпазим децата от разделенията, които подклаждат войните, и незабавно да им върнем простите радости на живота", допълни тя.

По думите на първата дама последното събиране на деветте деца с техните семейства е станало с „пълното съдействие" на руските и украинските лидери. Белият дом не предостави допълнителни подробности за самоличността и обстоятелствата около децата, пише БТА.

Подкрепата за децата, засегнати от военни конфликти, се превърна в една от водещите каузи на Мелания Тръмп през втория президентски мандат на съпруга й. По-рано тази година тя дори председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на темата.

Началото на инициативата беше поставено през август 2025 г. Тогава Мелания помоли съпруга си лично да предаде писмо до руския президент Владимир Путин по време на срещата им на върха в Аляска. В него тя отправи призив за мир в Украйна.

Година по-късно първата дама вече беше съдействала за връщането на около 35 деца при техните роднини, след като войната ги беше разделила. Самата тя разкри, че поддържа „пряк канал за комуникация" с лидерите на двете воюващи страни.

През октомври Мелания Тръмп участва и в договарянето на шестдневно примирие в окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. По-рано този месец тя прие в Белия дом представители на Русия и Украйна, за да отбележи постигнатото споразумение.

Локалното прекратяване на огъня в разделената от войната Херсонска област в Южна Украйна продължи от 27 октомври до 1 ноември. То беше определено като най-значимото примирие от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

В рамките на шестдневната пауза в бойните действия около 800 души успяха да напуснат града. На останалите жители бяха доставени храна, вода и други хуманитарни помощи.