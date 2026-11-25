Организаторите на коледен базар в британското графство Корнуол отмениха всички резервации и обещаха да възстановят парите на търговците след скандал с рекламни изображения, генерирани с изкуствен интелект. Причината за недоволството е огромното разминаване между показаната в рекламите празнична атмосфера и действителните условия на събитието, съобщава Би Би Си.

На рекламните изображения на Kernow Christmas Market в град Пул се виждали десетки украсени щандове, коледни гирлянди, светещи лампички и празнични декорации. Базарът, който се проведе миналия уикенд, обаче посрещнал посетителите с почти празна зала, едва няколко търговци, оскъдна украса и кофи на пода, в които се събирала вода от течащ покрив.

Снимки на посетители показаха голямо складово помещение с бетонен под, промишлено осветление и няколко щанда, разположени под шатри. На фона на рекламните изображения, създадени с изкуствен интелект, реалността предизвика вълна от критики в социалните мрежи.

Дейвид Роуланд, който изготвил изображенията и организира по-голямото събитие Cornwall Winter Wonderland, призна, че случилото се е урок за него. По думите му използването на изкуствен интелект за създаване на рекламните материали било лесно, а целта им била да дадат приблизителна представа за базара.

„Няма как да го направиш да изглежда точно като на снимката. Това е урок, който си взех", заяви Роуланд.

Компанията Rowlands Attractions, която популяризирала базара, обяви, че е „съкрушена", че нещата не са се развили според очакванията. В съобщение тя посочи, че критиките в социалните мрежи и медиите са я накарали да погледне на ситуацията по различен начин.

„Добротата и състраданието толкова лесно отстъпват място на желанието да критикуваме нещо, без хората да си направят труда да разберат цялата история", заявиха от компанията.

Впоследствие организаторите обявиха, че отменят всички настоящи и бъдещи резервации за базара и няма да приемат повече заявки за участие през 2026 г. На търговците ще бъдат възстановени изцяло платените суми. Тези, които все пак искат да продължат да продават стоките си на мястото, ще трябва да се свържат директно с Pool Market.

Преди решението за отмяна една от участничките – Сейлид Хъръл, собственичка на бизнеса Nails, Hair and More във Фалмут, разказала, че се чувства подведена. Тя платила 180 паунда за място на базара, който бил част от по-голямото събитие Winter Wonderland с допълнителни щандове, къщичка на Дядо Коледа, ледена пързалка и панаир с атракциони.

Хъръл очаквала украсено пространство, което да привлича посетители с коледната си атмосфера. Вместо това търговците пристигнали и установили, че няма нито реклама на щандовете, нито празнична украса.

„Това беше просто едно празно пространство. Нямаше нищо, което да подсказва, че там се провежда базар", разказала тя.

Посетителката Сами Реталик, която дошла със своя партньор в събота с очакването да се насладят на празнично пазаруване, също останала разочарована. По думите й имало само около пет щанда, а липсвали коледна украса, музика и светлини. Тя изразила съчувствие към търговците, вложили време и средства в участието си.

„Това е сърцераздирателно за тях", коментирала Реталик.

Друг търговец заявил, че нямало дори указателни табели към базара, поради което посетителите на Winter Wonderland не знаели за присъствието на щандовете. На участниците било обещано събитие с над 50 щанда и повече от 2500 посетители дневно, но в крайна сметка те били разположени в тъмен ъгъл на складово помещение.

От Kernow Christmas Market уточнили във Facebook, че събитието било организирано и управлявано от Pool Market, докато тяхната компания отговаряла за рекламата и резервациите на търговците. Според първоначалната договорка Pool Market трябвало да се погрижи за указателните табели, украсата, посрещането на участниците и съдействието при възникнали въпроси.

Организаторите заявили, че идеята им била да добавят празнична атмосфера към Pool Market и да направят нещо хубаво за местната общност в Корнуол. Те също изразили разочарование от развоя на събитията.

Въпреки отменения коледен базар Cornwall Winter Wonderland ще продължи да работи до 3 януари. От компанията увериха, че ще продължат да се съсредоточават върху преживяването на посетителите.