В рамките на Dubai Design Week 2026 творческият колектив OUCHHH представи CURIOUS STUDIO – необичаен експеримент, който превръща любопитството в изкуство и кани хиляди хора от цял свят да станат част от създаването му

София - Дубай - София

Обикновено, когато човек рисува с пръст по екрана, резултатът рядко заслужава място в галерия. Особено ако рисуването не му е сред силните страни. В Дубай обаче се оказа, че и няколко неуверени линии могат да бъдат добро начало за изкуство. Рисуваш нещо, избираш цвят, добавяш още някой щрих и пред очите ти рисунката започва да води собствен живот. Появяват се форми, които не си замислял, линиите се преплитат, цветовете се променят и след малко първоначалното ти хрумване вече е част от далеч по-сложна картина. С музиката положението беше още по-интересно. Дори да нямаш никакви композиторски амбиции, можеш да съчетаеш няколко звука и да видиш как музиката ти придобива цветове, движение и форма. Нещо като да надникнеш в главата на художник, докато слуша любимата си песен. Само че тук художникът, поне за малко, си ти.

Това беше едно от най-любопитните преживявания по време на Dubai Design Week 2026, където за първи път беше представена международната творческа платформа CURIOUS STUDIO, създадена от IQOS в партньорство с артистичния колектив OUCHHH. Идеята е колкото необичайна, толкова и разбираема. Защо изкуството непременно трябва да бъде създавано от малцина, а всички останали само да го гледат? Защо публиката да не участва? И какво би се получило, ако съберем въображението на хиляди хора, които никога не са се срещали, говорят различни езици и вероятно нямат почти нищо общо?

„Любопитството не е просто начин на мислене, а движеща сила, която ни кара да вървим напред“, обясни Алина Игрицкая, директор „Бранд маркетинг“ в категорията нагреваеми тютюневи изделия на Филип Морис Интернешънъл. Около тази идея е изградена и CURIOUS STUDIO – като пространство за творчество, експерименти и среща между изкуство, технологии и хора от различни части на света. Инициативата е част от стремежа на бранда да създава преживявания, които излизат извън обичайната продуктова комуникация и намират допирни точки с изкуството, технологиите и съвременната култура.

Изборът на Дубай за световната премиера не е случаен. През последните години градът се утвърди като място, където се срещат архитекти, дизайнери, технологични компании и творци от различни култури. Според Рича Рустаги, управляващ директор на Филип Морис Интернешънъл за страните от Персийския залив, Ирак и Кувейт, именно съчетанието от иновации и културен обмен превръща региона в подходяща отправна точка за подобен международен проект. По време на събитието беше представена и лимитираната серия IQOS ILUMA i BEYOND, свързана с визуалната идентичност на CURIOUS STUDIO и началото на инициативата, която ще продължи към Милано през 2027 г.

Когато данните стават боя, а алгоритъмът - четка

Зад артистичната част на CURIOUS STUDIO стои международният колектив OUCHHH, основан от Ферди Алъджъ. В неговия екип работят художници, архитекти, програмисти, инженери и специалисти по данни, които превръщат научна информация в огромни визуални инсталации, дигитални картини и скулптури. Студиото има опит с проекти, свързани с NASA и CERN, а едно от най-необичайните му произведения - Human Cell Atlas, създадено въз основа на данни за човешките клетки, достига дори до Луната. Самият Алъджъ обича да обяснява философията на екипа с едно сравнение - данните са боята, а алгоритъмът е четката.

В Дубай обаче вместо научни масиви суровината за изкуство идваше от музиката, традиционните занаяти и човешкото въображение. Четиринайсет творци от различни държави представиха свои интерпретации на идеята, като използваха изкуствен интелект и интерактивни технологии. В една от инсталациите посетителите можеха да комбинират звуци от традиционната арабска музика и да наблюдават как композициите им се превръщат в движещи се изображения. В друга геометричните мотиви на арабеските оживяваха върху екрана, следвайки нарисуваното от публиката. Традиционната арабска бродерия също намери място в дигиталното пространство, като всеки можеше да добави свой цвят към общата композиция. Така вековни художествени традиции получаваха нов прочит, а посетителите се оказваха неочаквани съавтори.

Един от централните елементи на изложението беше голяма дигитална сфера, заобиколена от екрани с непрекъснато променящи се изображения. В тази визуална среда отделните идеи се свързваха и преобразяваха, а човек можеше да наблюдава как нещо съвсем лично става част от обща творба. Подобно преживяване поставя и един интересен въпрос. Кой всъщност е авторът - художникът, който е измислил концепцията, програмистът, който е създал алгоритъма, или човекът, чийто неочакван избор е променил резултата? Вероятно и тримата имат своя принос.

За Ферди Алъджъ именно това е най-вълнуващата част от експеримента. „С четиринайсет художници вече виждаме как възникват неочаквани връзки. Представете си какво може да се получи, когато хиляди хора от цял свят добавят своя следа“, казва основателят на OUCHHH. За него изкуственият интелект не е заместител на човешкото въображение, а инструмент, който може да открие връзки, невидими на пръв поглед, и да ги превърне в нещо ново.

От Дубай до Милано с един необичаен въпрос

CURIOUS STUDIO няма да остане просто поредната впечатляваща инсталация, която след края на изложението се прибира по кашоните. Проектът ще продължи към Седмицата на дизайна в Милано през 2027 г., а дотогава към него ще бъдат поканени да се присъединят хиляди пълнолетни потребители на бездимната алернатива. Всеки ще получи възможност да отговори на един на пръв поглед прост въпрос: „Кое е най-любопитното нещо у вас?“

Отговорите ще се превърнат в материал за ново колективно произведение на OUCHHH. Идеята е личните истории, особености и хрумвания на хора, които вероятно никога няма да се срещнат, да намерят място в една обща художествена композиция. Предизвикателството за творческия екип ще бъде не просто да събере хиляди различни отговори, а да открие връзките между тях и да ги превърне в произведение, което има собствен смисъл.

Как ще изглежда крайният резултат в Милано, засега никой не знае. И може би точно това е най-хубавото в цялата идея. Защото, когато всичко е предварително измислено, подредено и предвидено, за любопитството остава твърде малко място. А тук то е главният герой.

Дали хиляди непознати могат да създадат заедно нещо, което никой от тях не би могъл да измисли сам? Отговорът ще стане ясен през 2027 г. Дотогава всеки може поне да се замисли над въпроса, с който започва този експеримент. Кое всъщност е най-любопитното нещо у нас самите?