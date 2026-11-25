Московски съд постанови двумесечен предварителен арест за губернатора на стратегически важната Мурманска област в Северна Русия в рамките на мащабно разследване, свързано с корупция, съобщи Ройтерс.

Андрей Чибис е първият действащ ръководител на руски регион, арестуван по обвинения в корупция от началото на войната на Русия срещу Украйна.

Случаят е от особено значение заради стратегическата роля на Мурманска област, където се намират най-голямото руско пристанище в Арктика и главната база на Северния флот на страната. Пристанището на Мурманск придобива все по-голямо значение и за руския износ на зърно заради военните действия в Черно море и нарастващото напрежение в Балтийско море.

Чибис участваше активно в развитието на Северния морски път – проект, подкрепян от руския президент Владимир Путин, който има за цел да разшири търговията с Азия чрез транспортен коридор през Арктика. Москва разчита, че с повишаването на температурите и топенето на морските ледове маршрутът ще става все по-достъпен за корабоплаване. В Мурманск е базиран и флотът от ледоразбивачи, които имат ключова роля за функционирането на този транспортен коридор.

При обявяването на задържането на губернатора в понеделник руското министерство на вътрешните работи съобщи, че той е заподозрян в измами и присвояване на средства в особено големи размери. Според ведомството предполагаемите присвоявания възлизат на над 39 милиона рубли (478 хил. долара) от бюджета на регионалното министерство на строителството и над 1 милиард рубли от бюджета на регионалното министерство на транспорта.

Средствата за транспортната инфраструктура са били предназначени за реконструкция на пътя между градовете Апатити и Кировск, където големият производител на минерални торове „ФосАгро“ има производствена база, информира БТА.

Разследващите проверяват и предполагаеми незаконни валутни операции, съобщи министерството. Според руския делови всекидневник „Комерсант“ Чибис е заподозрян и в получаване на подкуп под формата на лодка.

Кремъл отказа коментар по случая.