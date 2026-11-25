Двадесет и трима от общо 35 заподозрени, за които е издадена заповед за задържане по разследване за наркотици и проституция, насочено към известни личности и водено от прокуратурата в Истанбул, са задържани при проведена операция в мегаполиса, съобщава вестник „Нефес".

Сред задържаните са членът на Управителния съвет на „Анадолу груп" (Anadolu Grubu) и заместник-председател на Турската конфедерация на индустриалците и бизнесмените (ТЮСИАД) Ибрахим Изет Йозилхан, както и още петима известни бизнесмени от сферата на сигурността, организирането на събития, корабоплаването, медиите и модата, пише БТА.

Освен Ибрахим Изет Йозилхан са задържани още основателят на „Армед холдинг" (Armed Holding) от сектора на сигурността Ибрахим Йълмаз, собственикът на „Атлантис япъм" (Atlantis Yapım), която организира концерти, фестивали и различни събития, Ердал Бозкуш, както и съдружникът в „Батънак дениджилик" (Batınak Denizcilik) от сферата на морския транспорт, логистиката и пристанищните услуги Сехер Гроте Севдишан.

Сред задържаните правят впечатление и имената на председателя на Управителния съвет на „Клас Медиа Груп" (Klass Medya Grubu), издател на списания и материали за светския живот и шоубизнеса, Муамер Капуджуоглу и Пънар Бент, основателка на модната марка, носеща нейното име, дизайнер и предприемач, която се занимава с производството на сватбени рокли, вечерни рокли и откутюр, както и с международния маркетинг.

В съобщение на прокуратурата се посочва, че „издадената заповед е за задържане за общо 35 заподозрени, като разследването продължава във всичките му аспекти, за което се уведомява обществеността".