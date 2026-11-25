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Трима тийнейджъри, заподозрени в членство в крайнодясна терористична групировка и в планиране на нападение срещу бежански център, са арестувани в Германия, съобщи днес германската федерална прокуратура, предаде ДПА.

Базираната в Карлсруе федерална прокуратура смята, че момчетата, на възраст между 14 и 15 години, са членували в групировка, възникнала от бързо радикализираща се онлайн група, наречена „Терор 18“, чиито членове категорично отхвърлят политическия и демократичния ред във Федерална република Германия.

Според прокуратурата групировката си е поставила за цел да извършва тежки престъпления от името на „Терор 18“, включително актове на насилие срещу чужденци и политически опоненти.

Полицията е успяла да предотврати планирано от групировката нападение срещу бежански център в град Винзен, южно от Хамбург, се посочва още в изявлението на прокуратурата.

За членове на групировката се смятат и още трима заподозрени, които вече са задържани под стража в рамките на досъдебното производство, пише БТА.

Днешните арести са извършени във федералните провинции Бранденбург, Долна Саксония и Шлезвиг-Холщайн. В рамките на разследването срещу „Терор 18“ са извършени и обиски в няколко германски провинции, сред които Бавария, Мекленбург-Предна Померания и Саксония.

Прокуратурата допълни, че разследването обхваща и още четирима непълнолетни на възраст между 14 и 16 години, заподозрени в оказване на подкрепа на терористична организация или в несъобщаване на властите за планирани престъпления. Те не са арестувани.