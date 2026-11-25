Северна Македония ще продължи да осъществява реформи, но няма да приема билатерални въпроси като пречка по пътя си към пълноправно членство в ЕС, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, който днес заминава за участие в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел.

Мицкоски изрази несъгласие с твърденията, че Албания и Черна гора напредват по-бързо от Северна Македония по отношение на евроинтеграцията си и за пореден път определи пътя на двете балкански държави като "автобус, който се клатушка".

„Ето така изглежда пътят им към ЕС в момента, както за Черна гора, така и за Албания. Ние провеждаме реформи, ние сме наистина водещи, когато става въпрос за Програмата за реформи“, каза Мицкоски в отговор на журналистически въпрос, след като посети ремонтирано училище в община Бутел.

Премиерът на Северна Македония отказа да коментира изявлението на генералния директор на Дирекция "Разширяване" на ЕК Герт Ян Копман, който преди дни в интервю за „Balkans Debrief“ на Атлантическия съвет заяви, че Северна Македония сама блокира пътя си към ЕС.

„Блокадата е в Скопие, а не в ЕС. Страната знае точно какво трябва да направи, за да започне преговори и това по същество е промяна на конституцията. Това не е само български въпрос. Това е позицията на ЕС. Това е част от заключенията на Съвета. Страната също така трябва да приеме пътни карти и План за действие за малцинствата. Предприети са стъпки в тази посока, въпреки че може би не всичко е напълно завършено. Но без конституционни промени процесът просто няма да продължи напред. Наистина зависи от самата държава“, казва Копман в интервюто, широко цитирано в медиите в Северна Македония.

„Фокусирани сме върху това какво представлява напредъкът, основан на реформи, а двустранните въпроси, за съжаление, са реалност, породена от предишното правителство. Отказваме обаче да обсъждаме двустранните въпроси като пречка по пътя ни към пълноправно членство в ЕС...Готови сме, заедно с ЕС, заедно с тези, които имат неуредени билатерални въпроси с нас, ако е необходимо, в рамките на този процес да седнем (за разговор) навсякъде, по всяко време и по всяка тема. За съжаление, както виждаме, няма интерес от другата страна“, заяви Мицкоски.