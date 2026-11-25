ЕНП е готова да подкрепи предложение на консерваторите въпреки риска да загуби доверието на досегашните си съюзници

Птичи гнезда и яйца се оказаха в центъра на политически раздор, който заплашва да провали опитите на водещите политически сили в Европейския парламент да ограничат влиянието на крайната десница върху екологичното законодателство на ЕС.

Причина за напрежението между дясноцентристката "Европейска народна партия" (ЕНП), лявоцентристките "Социалисти и демократи" и либералната група "Обнови Европа" стана спорът дали на компаниите да бъде позволено да унищожават естествените местообитания на защитени животински видове при реализирането на мащабни индустриални проекти, пише "Политико".

По-точно въпросът е докъде да стигне облекчаването на екологичните ограничения в ЕС в името на икономическия растеж. Спорът допълнително обтегна отношенията между трите политически групи, осигурили преизбирането на Урсула фон дер Лайен за председателка на Еврокомисията, които в момента са във финалния етап на общо споразумение по екологичното законодателство.

Евродепутатите прекараха седмици във внимателно изготвяне на документа. Той сега е под заплаха, след като консервативната група на "Европейските консерватори и реформисти" (ЕКР) предложи промяна в закона, с която се искаше преразглеждане на правилата на ЕС в областта на опазването на природата.

Според вътрешни протоколи от заседания, с които "Политико" се е запознало, председателят на ЕНП Манфред Вебер заявил по време на заседание на групата във вторник, че тя трябва да се подкрепи предложението на ЕКР, тъй като то отразявало позициите на партията. Но по време на същото заседание българският евродепутат Радан Кънев препоръчал групата да не прави това, за да се спаси екологичното споразумение между центристките сили.

В крайна сметка групата на "Социалистите и демократите" заяви, че ще подкрепи цялостното споразумение, само ако поправката на групата на ЕКР бъде отхвърлена - изискване, което доведе до прекъсване на преговорите.

"Манфред Вебер взе политическо решение да провали процеса, което очевидно разрушава постигнатата между нас договорка", заяви евродепутатката от "Обнови Европа" Ема Ютерел, като допълни, че доверието между политическите групи е сериозно накърнено.

По-примирителен тон обаче демонстрира зам.-председателят на либералната група Гербен-Ян Гербранди, който отговаря за преговорите по екологичните въпроси.

"Работихме усилено за постигането на споразумение между центристките сили, в което всички се съгласиха да направят взаимни отстъпки. Затова очакваме то да проработи", посочи той.

В центъра на спора са две от основните европейски директиви за опазването на природата - тази за птиците и тази за естествените местообитания. Те забраняват убиването на защитени животински видове и унищожаването на техните естествени местообитания, включително птичи гнезда и яйца.

От години представители на индустриалния сектор, подкрепяни от консервативни евродепутати, настояват за облекчаване на процедурите за издаване на разрешителни за изграждането проекти, като центрове за данни, електроцентрали и мини.

Първоначално постигнатият компромис между трите политически групи предвиждаше при определени обстоятелства компаниите да бъдат освобождавани от някои екологични ограничения, стига да полагат достатъчно усилия за ограничаване на щетите върху природата.

Консерваторите обаче настояват за далеч по-мащабно преразглеждане на екологичното законодателство, което според тях би улеснило реиндустриализацията на Европа и би ускорило икономическия растеж. Природозащитни организации от своя страна предупреждават, че подобна стъпка може да доведе до сериозно отслабване на европейските стандарти за опазване на околната среда.

Още миналата седмица 80 евродепутати от групите на Левицата, Зелените, "Социалистите и демократите" и "Обнови Европа" изпратиха писмо до Урсула фон дер Лайен, в което настояха Еврокомисията да не променя въпросните директиви.

В момента Брюксел оценява дали действащите правила продължават да отговарят на целите, за които са създадени. Очаква се през 2027 г. Еврокомисията да реши дали да пристъпи към тяхното преразглеждане.