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Руската атака срещу украинския енергиен сектор през изминалата нощ е нанесла щети на енергийна и газова инфраструктура и е оставила без ток части от пет области. Това съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Ударите са прекъснали производството на електроенергия в топлоелектрическа централа на компанията ДТЕК, като оборудването в нея е сериозно повредено. От дружеството не уточниха къде се намира засегнатият обект, пише БТА.

Голяма руска атака е предизвикала и пожар в газодобивен обект на украинската държавна компания „Нафтогаз" в Полтавска област, в Централна Украйна. Заради нанесените щети дейността на съоръжението е била преустановена.

Новата вълна от удари идва на фона на настъпващото студено зимно време и допълнително натоварва украинската енергийна система, която вече е изправена пред сериозни затруднения.

Заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов съобщи, че вследствие на атаките за 17-и път от началото на годината е било прекъснато външното електроснабдяване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала.

Особено тежка е ситуацията в Запорожие, където при руски удар тази сутрин по жилищна сграда са ранени шестима души, сред които две деца. Това съобщи областният управител Михайло Семикин. При вчерашна атака срещу жилищна сграда в града пострадаха най-малко 50 души.

„Най-тежка е ситуацията в Запорожие, към което сега е насочено цялото внимание", написа украинският премиер Сергий Корецки в Телеграм.

По думите му при руски удар в Киевска област е загинал един човек. Руските сили са атакували и логистични маршрути в Южна Украйна, като са повредили граждански обекти и жилищни сгради.

Изпълняващият длъжността кмет на Била Церква, близо до Киев, Володимир Вовкотруб съобщи за щети по обекти на голямата верига за стоки за дома „Епицентър", както и на водещата украинска частна куриерска компания „Нова поща".

Междувременно масирана атака с руски дронове е поразила гражданска и енергийна инфраструктура в Одеса и околните населени места. Това съобщи областният управител на Одеска област Олег Кипер.

В самия град е засегнат жилищен комплекс, а две жени са получили наранявания от отломки. В предградията са нанесени щети на логистична компания и предприятие за производство на хартиени изделия.

От ДТЕК съобщиха, че части от два района на Одеса са останали без електричество. Прекъсвания има и в работата на някои обекти от критичната инфраструктура.