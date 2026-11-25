Прагматик с опит в управлението на Галисия, който почти не говори английски и бяга от образа на "политика инфлуенсър" - това е Алберто Фейхоо, който се очертава да стане следващия премиер на Испания.

Израснал в малко село, разделено от три реки, Фейхоо можел да види съседите си, които живели по зелените склонове от другата страна. За да стигне до тях обаче било необходимо да извърви 6 км пеша.

Когато Фейхоо става президент на региона Галисия през 2009 г., той построи мост над река Миньо - проект, който затвърди репутацията му на прагматичен мениджър, който постига целите си. "Той никога не се е самовъзвеличавал", коментира пред "Файненшъл таймс" 83-годишната Роса Кариде, която все още живее в сградата в Ос Пеарес, където е израснал Фейхоо. И допълни: "Той прегръща всички, когато се връща в селото".

Според проучванията преди парламентарния вот в Испания тази неделя 65-годишният Фейхоо вероятно ще може да се докаже и на националната сцена. Но има един проблем - той е посредствен участник в кампанията, който не може да се сравни с харизмата на социалистическия премиер Педро Санчес и с яростта на Сантяго Абаскал - лидерът на крайнодясната партия Vox и негов вероятен коалиционен партньор.

Стратегията на Фейхоо е да се възползва от общественото недоволство от Санчес. На скорошен митинг той обеща да сложи край на осем години "корупция, мачизъм, некомпетентност и арогантност".

Но пътя му към властта зависи от постигането на комбинирано мнозинство с Vox, която в анкетите има 18-20% подкрепа, до голяма степен за сметка на Народната партия (НП) на Фейхоо. Резултатът може да бъде първото испанско правителство с крайнодесни министри от края на диктатурата на Франсиско Франко - драматичен обрат за един от последните бастиони на лявото управление в ЕС.

"Всичко е свързано с неговия имидж", коментира Диего Мо Гроба - професор по политология в университета Сантяго де Компостела в Галисия. "Фейхоо има много технократски профил, много управленски. Но в днешно време хората търсят емоционални лидери, а в тази област той няма инструментите, няма харизмата, няма необходимото", допълни той.

Ако Фейхоо се окаже на власт с Vox, бъдещето на Испания ще зависи от това дали той ще успее да обуздае провокативните идеи на крайната десница, или ще реши да прегърне техния поляризиращ радикализъм.

Консерваторът би донесъл и различен подход на световната сцена. Фейхоо критикува Санчес за това, че се кара с президента на САЩ Доналд Тръмп. За разлика от премиера той не говори английски. "Повече ме интересуват проблемите, пред които е изправена страната ми, отколкото изучаването на език", каза той наскоро. А пред "Политико" коментира: "Ние не сме партия на инфлуенсъри или партия на тенденции... Аз все още съм аналогов политик".

Биографът Фран Баладо описва Фейхоо като "строг и методичен". Преди дни, когато Фейхоо и Санчес проведоха директен дебат, консерваторът смъмри социалиста за танците на предизборни митинги, особено след като 69 души загинаха при катастрофа с високоскоростен влак в края на октомври. Санчес отвърна, че Фейхоо не е предложил "нищо друго освен критика".

Роден по време на диктатурата на Франко, Фейхоо израства в Ос Пеарес, където семейството му управлява пекарна и магазин за хранителни стоки. На 10-годишна възраст родителите му го изпращат в строго католическо училище-интернат в Леон. След като учи право, той става държавен служител, заемайки висши постове в общественото здравеопазване, преди да поеме ръководството на испанската пощенска служба. През 2006 г. става лидер на Народната партия в Галисия и 3 години по-късно е избран за регионален президент. По същото време се спуква строителния и кредитния балон в страната, което хвърля Испания в много тежка икономическа и социална криза чак до 2014 г

Икономическият растеж на Галисия като цяло съответстваше на средния за страната по време на неговия мандат. Но Марта Фернандес Курас, негова приятелка и бивша колежка в правителството, му отдава заслугата за привличането на чуждестранни инвестиции, като е направил региона "надежден и предвидим", а наред с това е и държал държавния дълг под контрол.

Мануел Сеоане - кмет на една от четирите общини в Ос Пеарес, заяви, че Фейхоо е доказал, че "ако обещае нещо, той държи на думата си. Може да отнеме година, може да отнеме три, но той го изпълнява".

Докато беше регионален президент, той се запозна с партньорката си Ева Карденас - бивш изпълнителен директор на Inditex, която управляваше Zara Home.

С Галисия Фейхоо е свързан и с добро, и с не чак толкова. Става дума за снимките му от почивка, на които той е на лодка заедно с осъдения наркотрафикант Марсиал Дорадо. Те са направени в средата на 90-те години, когато Галисия е била огнище на наркотици, а Фейхоо никога не е отхвърлял въпросите относно избора си на приятел. Той настоя, че по това време Дорадо не е бил признат за виновен за престъпления, свързани с наркотици, въпреки че е бил замесен в контрабанда на тютюн.

По-важни за Народната партия бяха четирите последователни регионални избори, на които Фейхоо спечели абсолютно мнозинство, затвърждавайки качествата си да стане национален лидер през 2022 г. Сега, изправен пред Vox, Фейхоо се показа като "посибилист", който се преобразява, за да отговаря на всичко, което е реалистично постижимо, отбеляза Гонсало Кабайеро, който му се противопоставяше като социалистически лидер в Галисия в продължение на 4 г.

"Не го възприемайте като лидер с грандиозна политическа визия, дълбока политическа култура или силна база, а по-скоро като някой, който контролира машината в лицето на Народната партия и се адаптира към обстоятелствата", посочи Кабайеро, който сега е професор по икономика в университета във Виго.

Фейхоо избягва идеологическите категоризации. Той избягва твърди ангажименти за увеличаване на разходите за отбрана или намаляване на данъците, заявявайки, че трябва да направи одит на публичните финанси на Испания, преди да може да взема решения.

Тази неяснота отчасти отразява нуждата му да привлече разочаровани социалистически избиратели. Но бившият умерен лидер също така измести Народната партия надясно. В дебата Фейхоо обвини Санчес в липса на "приличие" и "безотговорност". Той също така възприе някои позиции на Vox, включително враждебността им към мюсюлманската имиграция и обещанието да забранят забулването, покриващо цялото лице, на публични места. "Народната партия няма да пренебрегне рисковете, породени от ислямския фундаментализъм", каза той на митинг.

И все пак Vox е едновременно възможност и заплаха. Фейхоо вече управлява с партията в четири испански региона и има малка вероятност за санитарен кордон, който да я държи далеч от националната власт. След като се атакуваха взаимно на изборите през 2023 г., двете партии се погодиха, като вместо това насочиха атаките си към Санчес.

Лидерът на Vox Абаскал отбеляза, че той и Фейхоо разговарят редовно, защото това е техен "патриотичен дълг". А от своя страна Фейхоо посочи, че разприте са спрели, защото "Vox са се съгласили с реалността". Но за самопровъзгласилия се прагматик реалността е, че пътят му към върха може да зависи от това дали ще поведе със себе си крайната десница.