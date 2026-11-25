Франция няма да продължи преговорите за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след края на декември, ако дотогава държавите членки не постигнат споразумение. Това предупреждение отправи френският президент Еманюел Макрон чрез представител на Елисейския дворец в навечерието на ключовата среща на върха на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес.

„За президента е ясно, че няма смисъл преговорите да продължават след декември, ако дотогава не бъде постигнато споразумение", заяви съветник на Макрон пред журналисти. От позицията на Париж става ясно, че разговорите може да бъдат подновени едва след президентските избори във Франция през пролетта, пише БТА.

Еманюел Макрон няма право да се кандидатира за трети пореден мандат. Според социологическите проучвания фаворит в надпреварата е Марин Льо Пен от крайнодясната и евроскептична партия „Национален сбор".

Още на срещата на върха на ЕС през октомври френският президент предупреди, че не би било подходящо споразумението за бюджета да бъде постигнато непосредствено преди президентските избори във Франция.

През уикенда Париж разкритикува новото предложение за дългосрочния бюджет на ЕС, представено от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. То предвижда съкращаване на разходите с над 200 млрд. евро за периода 2028-2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор.

Германия също изрази недоволство от предложението, но по противоположни причини. Това очертава сложни преговори между държавите членки.

Лидерите на ЕС се събират в четвъртък и петък в Брюксел за пореден кръг от разговори. Целта е да бъде постигнат напредък към споразумение, което евентуално да бъде финализирано на следващата среща на върха на 17 и 18 декември.

„Постигането на споразумение не е самоцел", заявиха днес от френското президентство. Оттам разкритикуваха новото предложение заради „логиката му, съсредоточена изключително върху съкращения, които са небалансирани" и „неравномерно разпределени".

Париж настоява и за гаранции, че финансовата подкрепа за земеделските производители ще бъде запазена на сегашното си равнище. Въпросът е особено чувствителен за Франция, която е сред основните получатели на средства по Общата селскостопанска политика.

„Нито едно евро от средствата, които Франция получава в момента, не трябва да липсва в следващата многогодишна финансова рамка за Общата селскостопанска политика (ОСП)", предупредиха от Елисейския дворец.

Френското президентство подкрепя идеята на Антонио Коща за облагане на цифровия сектор. Съветник на Макрон обаче изрази съжаление, че засега предложението не разполага с конкретен механизъм за прилагане. Допълнително затруднение е, че въвеждането на данъка ще изисква единодушното одобрение на всички държави членки, а сроковете за осъществяването му остават неясни.

Междувременно от Елисейския дворец съобщиха, че испанският премиер Педро Санчес е помолил Макрон да го представлява на срещата на върха в четвъртък и петък. Санчес няма да пътува до Брюксел, тъй като ще остане в Испания за заключителния етап на кампанията преди парламентарните избори в неделя, посочва АФП.