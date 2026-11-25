Израелски съдии са препоръчали прекратяване на част от съдебните производства за корупция срещу бившия премиер Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес, като цитира информация на израелските медии "Аарец" и "Канал 12".
Според публикациите съдиите са извикали главната прокурорка Гали Бахарав-Миара и са я посъветвали да прекрати обвиненията по т.нар. „Дело 4000“, считано за най-сериозното срещу Нетаняху. По него той е обвинен, че е предоставил регулаторни облаги на голяма компания в замяна на благоприятно медийно отразяване.
Същите съдии са изразили съмнения и относно правната квалификация на обвиненията по второ дело, свързано с предполагаеми опити за договаряне на положително медийно отразяване, информира БТА.
По трето дело, засягащо скъпи подаръци, които според обвинението Нетаняху е получил, магистратите са препоръчали на прокуратурата да потърси споразумение.
Ако информацията бъде потвърдена, това би представлявало значителна помощ за защитата на Нетаняху, който е подсъдим по три отделни дела.