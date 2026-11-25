Кремъл отказа да коментира информациите, че над 700 000 руснаци са загинали на фронта от началото на продължаващата вече пета година война срещу Украйна.

Две хакерски групи – беларуската "Кибер партизани" (Cyber Partisans) и проукраинската "Тиха врана" (Silent Crow) обявиха, че са успели да проникнат в базата данни на руската статистическа агенция Росстат, където са получили достъп до смъртните актове на граждани, в които се посочват също причините за смъртта.

"Единственият орган, който официално може да публикува данни за загубите във войната е Министерството на отбраната на Руската федерация", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг.

"Не съветвам да обръщате внимание на други данни", допълни Песков, цитиран от Франс прес и БТА.

Според двете хакерски групи данните, които не са достъпни за обществеността, показват, че между 394 000 и 450 000 руснаци са загинали в бойните действия в периода от февруари 2022 г. до края на август тази година.

Данните на Росстат не включват броя на войниците, които са ранени, смятат се за безследно изчезнали или са чуждестранни граждани, уточниха хакерите.

Независимите руски медии "Медиазона" и "Медуза", забранени от руските власти, сравниха тези данни с други регистри, за да проверят тяхната достоверност. По техни оценки, които включват броя на безследно изчезналите и смятани за загинали военнослужещи, над 700 000 руски войници са били убити от 2022 г. до края на септември тази година.

Москва не оповестява колко от нейните военнослужещи са загинали във войната в Украйна, която е най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война. През септември 2022 г. руските власти съобщиха единствено, че близо 6000 руски военнослужещи са загинали в първите шест месеца от войната. Анализатори смятат тази оценка за значително занижена.

През септември 2022 г. Русия мобилизира над 300 000 резервисти и продължава да набира хора за армията си, като обещава изключително високо заплащане, за да привлича жителите на най-бедните региони, отбелязва АФП. Москва завербува също така десетки хиляди затворници, както и хиляди бойци от чужбина, като във втория случай бе обвинена, че си е послужила с измами в процедурите по набиране.

Мозъчният тръст "Център за стратегически и международни изследвания" посочи в началото на юли тази година, че Русия е загубила между 400 000 и 450 000 войници, което се доближава до изтеклите данни от Росстат. Що се отнася до Украйна аналитичният център оценява, че украинската страна е изгубила между 125 000 и 150 000 войници.