Италиански депутат запя коледната песен Jingle Bells в Европарламента в знак на протест срещу помощта за Украйна. Според Роберто Ваначи отпускането на 45 милиарда евро от ЕС за Украйна са коледен подарък за тази страна, съобщава италианското издание „Скай Ти Джи 24".

Ваначи затананика мелодията, след което продължи с остра атака срещу решенията на ЕС за предоставяне на нови милиарди евро за Укррайна в нейната борба срещу Русия.

Обръщайки се към председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Ванначи оспори отпускането на тези финансови средства, след като предходните месеци вече бяха предоставени 90 милиарда евро на Киев. Той заяви, че емитирането на общи облигации, с които ще бъдат финансирани тези 45 милиарда евро, в крайна сметка ще обремени италианските и европейските граждани.

В речта си пред Европейския парламент евродепутатът също така обвини Киев, че пренася конфликта в Украйна в Средиземноморието и включва европейски политици в предполагаеми списъци за физическо елиминиране. Той разкритикува мълчанието на Европейската комисия по отношение на подобни практики, съобщава БТА.

Ваначи визира ударите с украински дронове по руски кораби край Либия, която е близо до Италия, както и включването на италиански политици в списъка на украинската организация „Миротворец".

Италианският външен министър Таяни също изрази безпокойство от ударите по руски кораби край Либия, а преди дни разкритикува и включването на италиански депутати в списъка на „Миротворец", който обявява неофициално врагове на Украйна.

В списъка фигурираше и италианският вътрешен министър Матео Салвини, но неотдавна той е бил изваден от него, съобщи италианското издание „Фато куотидиано". Същото издание съобщи, че по време на срещата на "Коалицията на желаещите" в Берлин италианският премиер Джорджа Мелони е говорила с украинския президент Володимир Зеленски за присъствието на италиански парламентаристи в списъка на „Миротворец", като му е заявила, че това е неприемливо.