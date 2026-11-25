Когато миналия месец двама скандинавски лидери се обадиха на руския президент Владимир Путин, официалната цел на разговора беше да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

Но финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре имали и друга спешна задача: да предотвратят сблъсък с Русия в собствения си регион. Това заявиха източници, запознати с въпроса, пред американското издание "Уолстрийт джърнъл".

Александър Стуб СНИМКА: РОЙТЕРС

Според вестника двамата лидери са уверили стопанина на Кремъл, че нямат намерение да блокират Балтийско море, което е жизненоважен търговски път за Москва.

Преди разговора, длъжностни лица вече са се опитали да предадат тази позиция по дипломатически канали, но Стуб се съмнявал, че информацията ще достигне до Путин без изкривяване

Ето защо Хелзинки и Осло решили да използват неформален посредник в лицето на руски бизнесмен, чието име изданието не споменава. Именно той, според източниците, заминал за Норвегия за консултации с високопоставени лица, след което се върнал в Москва, за да предаде посланието на Путин.

Йонас Гар Стьоре СНИМКА: РОЙТЕРС

От Кремъл не пожелаха да коментират информацията на "Уолстрийт джърнъл".

"Никога не разкриваме подробности от телефонни разговори", заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Опасенията на финландския и норвежкия лидер са били подхранвани от няколко фактора. По специално това са ескалацията около потенциалната изолация на Калининградска област и прихващането на танкери от руския сенчест флот в Балтийско море. Последното накарало Москва, отбелязва изданието, да използва военни кораби за защита на търговските си кораби.

Например миналото лято, когато екоактивисти се приближили опасно близо до танкер в Балтийско море, се наложило да се намеси корвета на руския Балтийски флот, която по това време ескортирала плавателния съд. Екипажът ѝ се свързал с намиращ се наблизо кораб на германската брегова охрана и поискал обяснение. Според източници на "Уолстрийт джърнъл" впоследствие германският капитан докладвал, че инцидентът е бил "съпроводен с висок риск от ескалация".

НАТО многократно е изразявал опасения относно потенциален конфликт с Русия. Кремъл пък е подчертавал, че не представлява заплаха за европейските страни и няма основания за конфликт с Европа.

Малко преди разговора на Путин с лидерите на двете скандинавски държави председателят на Морската колегия на Русия Николай Патрушев заяви, че Великобритания и ЕС разработват планове за блокиране на Балтийско море и на проливите, осигуряващи достъп до него.

По това време Путин заяви, че сигурността на Калининградска област ще бъде гарантирана от пълния капацитет на Русия в случай на заплаха. Той подчерта, че на военноморските сили са възложени съответните задачи за действие.

"Те имат средствата да унищожат руски бази. Руската федерация разполага с всички средства да унищожи всеки, който се опита да го направи", предупреди той.

Руският лидер също обеща да реагира, ако руски кораби бъдат заловени . "Изкушавам се да им кажа: "Хайде да се разберем, иначе и ние ще трябва да реагираме." Това трябва да е очевидно, общоприето изявление за всички", каза той.