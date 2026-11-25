Заемът за Украйна догодина няма да засегне бюджета на България, обяви ЕК

Енергийно примирие през зимата и осигуряването на безопасен коридор в Черно море за износ на храна са условията, които Русия трябва да изпълни, за да докаже, че е искрена за мир в Украйна. Това заяви в сряда председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург.

По думите ѝ двете условия са били обсъдени миналата седмица на среща на “Коалицията на желаещите”. Там шефката на ЕК е дискутирала със съюзническите държави каква ще бъде позицията на Европа за мирните преговори между Украйна и Русия, организирани с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Фон дер Лайен беше категорична, че Старият континент е готов на всичко, за да сложи

край на руската инвазия срещу Киев,

като за изпълнението на тази цел ще се прилага двоен подход.

“Първо, максимална подкрепа за Украйна, съчетана с максимален натиск върху Русия. Второ, пълно участие на Европа в преговорите за траен мир”, посочи тя.

Шефката на ЕК определи Европа като най-големия поддръжник на Киев. Тя каза, че Брюксел е предоставил над 235 млрд. евро помощи за нападнатата държава от началото на войната.

“Нашата финансова подкрепа позволява на болниците и обществените услуги да функционират, докато нашата военна помощ осигурява дронове и прехващачи за защита на украинските животи”, обясни тя.

Въпреки това тя добави, че Киев все още изпитва големи парични затруднения. Според Фон дер Лайен на страната не ѝ достигат 70 млрд. евро, за да покрие нуждите си за отбрана.

“Ето защо миналата седмица представихме ново предложение, наречено “Инструмент за координирана подкрепа за Украйна”. Той ще осигури 45 млрд. евро през 2027 г. Така Европа покрива 2/3 от финансовите нужди на Украйна - даваме 20 млрд. евро за гражданска подкрепа и 25 млрд. евро за военни нужди”, каза тя.

От ЕК уточниха още в сряда, че се предвижда всички държави от ЕС да участват в новия заем за Украйна от 45 млрд. евро. Говорител на комисията поясни, че не става дума за пряк финансов принос от държавите и така техните бюджети няма да бъдат засегнати.

Той внесе тези уточнения в отговор на въпроси, свързани с оценките на ЕК за икономическото състояние на европейските държави и особено за България и Унгария, които изразиха намерение да не участват в осигуряването на средства за украинската отбрана. Говорителят отбеляза, че ЕК предвижда заемът да се изплаща от лихвите върху запорираното със санкциите на ЕС руско имущество. По този начин избягваме пряко фискално отражение за бюджетите на държавите от ЕС, каза той. По неговите думи се предвижда главницата на заема да бъде покривана с лихвите по запорираните средства, а лихвите по заема да се изплащат от европейския бюджет.

Фон дер Лайен наред с това обясни, че последната трета част от паричния дефицит на Киев трябва да бъде покрита от международни партньори, с които Брюксел ще работи, за да стане това реалност. "В следващия кръг от преговори ще участва силен европейски екип. Ще оценяваме напредъка въз основа на действията на Русия, а не само въз основа на думите ", обеща още тя.

От Берлин пък германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че амбициите на Москва надхвърлят Украйна, и се зарече да продължи военната подкрепа за страната.

"Русия знае точно какво иска и то е много повече от Украйна. Всеки, който не успява да схване това, или не разбира света такъв, какъвто е, или преследва съвсем различен дневен ред - такъв, който е в противоречие със свободата, откритостта и либералните ценности", заяви той.