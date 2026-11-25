Американската армия взриви умишлено пет тона опасни материали за производство на бомби. Унищожен е целия запас от оловен азид в завод за боеприпаси в югоизточната част на щата Айова, след като властите заявиха, че петте тона материали с понижено качество,, са изложени на риск от неконтролируемо взривяване при понижаване на температурите, предаде Асошиейтед прес.

Контролираната детонация предизвика опасения относно потенциалните последици за здравето и околната среда от оловния прах, както и недоволство от липсата на информация, съобщава БТА.

На видеозаписи, заснети от разстояние от няколко километра, се виждат два следи следи от пушек, които се издигат над мястото на взрива, преди бързо да се разсеят. Журналисти съобщиха, че са чули силен трясък по същото време, около 09:00 ч. сутринта местно време (17:00 ч. българско). Въпреки предупрежденията да останат в домовете си, някои жители спряха на пътя, за да наблюдават взрива, нищо че се намираха по посока на вятъра, идващ от завода за боеприпаси на армията в Мидълтаун, щата Айова.

Училищата, които все още не бяха затворили за празника на Деня на благодарността, отмениха занятията, а бензиностанция в близост до мястото на взрива постави бележка на входната врата, в която се посочваше, че ще отвори отново, щом ситуацията стане безопасна. Някои жители запечатаха прозорците и вратите си като предпазна мярка.

Взривът първоначално беше планиран за миналия петък. Според съдебни документи армията е променила датата на детонацията три пъти поради общественото недоволство и за да се осигури повече време за предприемането на мерки за безопасност и да се изчака благоприятна посока на вятъра.

Прогнозата за времето около момента на взрива предвиждаше слаб югозападен вятър и температури около нулата – едно от опасенията беше, че запасите ще станат нестабилни при понижението на температурите.

"Бездействието вече не е вариант", заяви генерал-майор Ерик Шърли, ръководителят на операцията от страна на армията.

Правителствени служители приканиха жителите в радиус от 8 километра от мястото да се евакуират, за да избегнат оловния прах във въздуха, като същевременно ги увериха, че бариерите около зоната на взрива би трябвало да ограничат голяма част от облака от детонацията.

Служителите, наблюдаващи детонацията, заявиха, че се очаква днес вятърът да отнесе облака на югозапад към щата Мисури и далеч от близкия Бърлингтън – град с около 25 000 жители, разположен по брега на река Мисисипи.

Стотици домове и ферми обаче все още могат да се окажат на пътя на токсичен облак от прах, съдържащ олово – метал, който не е безопасен без значение от концентрацията и е особено опасен за децата и бременните жени.

Изпълняващият длъжността секретар на армията Адам Тел заяви, че хората не трябва да изпадат в паника.

Армията изгради допълнителни "противовзривни бариери" около бункерите, където бяха взривени около 5 тона оловен азид. Материалите бяха обградени с бетонни и пясъчни бариери с височина два етажа. Балистичните гелове и пяна имаха за цел да абсорбират оловния прах, а армията планираше да залее материалите с над 100 000 галона вода, или над 370 000 литра, за да ограничи разпространението на издигащият се стълб от пушек.

На видеозапис от мястото, публикуван от армията, се виждаше как бункерът е обграден със земна преграда и блокове, пълни с пясък.

Според Робърт Чекада, директор на Бюро "Алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия", запасите от оловен азид в страната са били преместени в обекта в щата Айова от военни бази из цялата страна през 2009 г. Химикалите, използвани в производството на боеприпаси, са били съхранявани във варели, в случай че военните се наложи да ги използват отново.

По време на инспекция през март служители на завода за боеприпаси са установили, че оловният азид се е бил частично кристализирал, което го прави чувствителен към триене и ниски температури и създава риск от случайна детонация.

Тогава армията решава да събере експерти, за да бъде изготвен план, и се установява, че алтернативните решения, като термична обработка и неутрализиране на съдържанието на варелите, не са толкова безопасни, колкото контролираната детонация.

Екологични организации заведоха дело, за да спрат плана, но съдебно решение от понеделник отново даде зелена светлина на детонацията. Федерален апелативен съд установи, че Агенцията за опазване на околната среда на САЩ е предвидила адекватни предпазни мерки за минимизиране на разпръскването на оловния прах.

Местните жители изпитват смесени чувства на безпокойство и примирение. Някои заявиха, че моментът би могъл да бъде по-подходящ, като се има предвид, че това се случва в навечерието на Деня на благодарността, но признаха, че проблемът трябва да бъде решен сега. Други бяха обезпокоени от въздействието върху водата, фермите, животните и собствените си домове, отбелязва АП