Ако Европа не говори за сигурността с Русия, то тогава може да има Трета световна война. Това казва беларуският президент Александър Лукашенко в пространно интервю за френското издание „Поан". Лукашенко обяви, че "Беларус е центърът на Европа" и смята, че неговата страна трябва да е важна част от разговорите за бъдещето на континента.

Лукашенко твърди, че редовно общува с френския президент Еманюел Макрон, с когото обсъждат мира в Европа. Президентът на Беларус обвинява Запада, че не е спазил обещанията си след разпадането на СССР.

"Европа не може да пренебрегне факта, че нейният географски център се намира в Беларус, в северната част на страната", акцентира беларуският държавен глава. -„Наполеон е преминал през Беларус на отиване и на връщане, от страната ни почти нищо не е останало. Епицентърът на Втората световна война беше тук и загинаха огромен брой хора. Ние не сме забравили всичко това. Като историк познавам добре историята на моята държава", посочва Лукашенко. В тази връзка той подчертава, че сигурността в Европа зависи и от Беларус.

„Става дума и за това, че Русия и Беларус не могат да бъдат изключени от процеса на мирно уреждане и от бъдещето на Европа. „Обсъждаме прагматично много въпроси", допълва беларуският държавен глава.

Той предупреждава, че ако в Европа се смята, че е безполезно да се разговаря с Русия за архитектурата на сигурността, тъй като Русия не може да спечели войната срещу Украйна по военен път, това е ужасна грешка.

„Изхождайки от това, може да се стигне до трета световна война на нашия континент, както се е случвало в миналото. Или още по-лошо – до трета световна война, която би могла да доведе до ядрена конфронтация", заявява той. Лукашенко подчертава, че „в Европа не може да има архитектура на сигурността без Изтока, без Русия", съобщава БТА.

Относно исканията на Москва, определени като максималистични и заявени през декември 2021 г., а именно настояването за връщане на НАТО към границите му от 1997 г., Лукашенко казва, че в началото на преговорите всяка страна иска максимума от другата. „Европейските политически лидери настояват за изграждането на архитектура на сигурността без Русия, казват, че нямат нужда от тази Русия и така нататък. В отговор или успоредно с това Русия ви казва да се върнете назад там, където сте обещали да не напредвате. Русия си прави изводи от всички обещания, които сте дали", казва той.

Лукашенко подчертава, че е бил свидетел на даването на обещания от страна на Запада към Русия. По думите му това е станало в Будапеща през 1994 г., когато е подписано споразумението, свързано с отказа на Украйна от ядрено оръжие. „Вие ни гарантирахте сигурността – не само във военно отношение, но във всички области, включително икономическата. Нарушихте всичко", казва беларуският лидер, обръщайки се към Запада. Той посочва, че тогава Русия и САЩ са били гаранти за Украйна, Беларус и Казахстан. „Предайте ядреното оръжие, съкратете въоръженията си и ние няма да ви докоснем, ще ви подкрепяме, никога няма да въвеждаме никакви санкции", казва Лукашенко. "Бяхте обещали и никакво разширяване на НАТО на изток", допълва той пред френското издание и изтъква, че всички тези обещания са били нарушени. „Вие напреднахте към нашите граници, или по-точно към руските граници. Балтийските държави, Полша и други страни се присъединиха към НАТО. Вие ги приехте. Следователно се приближихте до тези граници. Действията на Русия бяха само отговор на вашите. Какво е нарушила Русия? Русия не е нарушила нищо. Тя беше принудена да приеме всичко това. Беше отслабена. Тогава президент беше Елцин", казва той.

Всичко това обяснява според него защо Русия е в правото си да заявява максималистични позиции като отправна точка за преговорите. „Във всякакви преговори двете страни тръгват от максималните си искания. Но най-важното е да се седне на масата и да се постигне съгласие. Това е най-важното. Може би ще бъде трудно да се достигне до истината, тя наистина е трудна за намиране, но ще стигнем до онова, което ще устройва и двете страни", подчертава той.

В отговор на въпроса дали смята, че е необходимо европейските държави също да седнат на масата за преговори, Лукашенко казва: „Абсолютно съм убеден в това. Това е позицията, която защитих по време на последната си среща с Владимир Владимирович Путин и с руските представители, участващи в тези преговори. Казах им го директно. Беше веднага след Абу Даби". Той добавя, че впечатлението, че Русия не иска европейците да участват в преговорите, не отговаря на действителността.

Лукашенко казва също, че е оптимист за изхода от преговорите. „Като цяло тези нови преговори, това движение, вторият кръг и участието на европейците са напредък. Не само за да се спре една неразбираема война между вас и Русия – това е напредък за бъдещето на Европа", заявява той.

В отговор на въпрос дали Русия би могла да изтегли от Беларус ракетите си, способни да носят ядрено оръжие, а в замяна Западът да се ангажира да не приближава своите ракети и ядрени оръжия до руските граници, Лукашенко казва, че в преговорите всичко е възможно и че лично той не изключва подобни сценарии. „Най-важното е да има мир. Какви оръжия, кой какво и откъде ще изтегли – това може би вече е същественият въпрос за постигането на този мир. Затова съм в подкрепа на всяко решение, стига то да допринася за уреждането на ситуацията в Украйна, хората да спрат да умират и в Европа да има стабилност. Тъй като се намираме в географския център на Европа, имаме жизненоважен интерес от установяването на мир", казва беларуският президент.

Преди няколко седмици, по време на Четвъртата международна конференция в Минск за евразийската сигурност, Лукашенко произнесе няколко фрази, които предизвикаха голям интерес, особено в Русия. Той каза, че войната в Украйна е към края си и скоро ще приключи, като добави: „Всички са уморени", припомня „Поан". Сега, в отговор на въпрос на френското издание какво е имал предвид тогава, Лукашенко казва, че не просто долавя умората от войната, а знае, че тя съществува. „Украйна и Русия, които воюват помежду си, са уморени, но и вие, Европа, сте уморени. Ние също. На всички им дойде до гуша", казва Лукашенко. „Не само в Русия и Украйна, не само сред елитите, но и сред обикновените хора от двете страни, у нас, както и у вас, макар че ние не участваме във войната. Говоря за вас като европейци... и у вас има изтощение. Определен алгоритъм вече се е настанил в съзнанието на хората. Въпрос на време е. Смятам, че в близко бъдеще ще се наложи да бъде взето решение", допълва той.

В интервюто Лукашенко припомня и ролята на президента на САЩ и казва, че Доналд Тръмп се е ангажирал сериозно с намирането на изход от войната. Според беларуския президент Тръмп дори е предотвратил трета световна война. „Тръмп предотврати това. Той със сигурност все още не е направил всичко, което би могло да бъде направено, но ако американците видят, че процесът се блокира от руска страна, те ще изпратят на Украйна пари и оръжия, както беше при Джо Байдън, и ще задействат държавите членки на НАТО. Но ако Америка види, че Зеленски е този, който спъва процеса, докато обикаля из Европа, тя повече няма да му даде нито оръжия, нито пари и ще окаже още по-силен натиск върху европейците, разбирате ли?", казва Лукашенко.

В интервюто за „Поан" Лукашенко предлага да отиде заедно с украинския президент Володимир Зеленски в Москва за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Путин отдавна предлага Зеленски да отиде в Москва за преговори за разрешаване на конфликта, но украинският президент отхвърля подобно предложение, като същевременно заявява, че е готов да се срещне с руския лидер на други, „по-неутрални" места. „Володя (Володимир) Зеленски и аз бихме могли просто да отидем, да летим до Москва. Двамата заедно. Като гарант за неговата сигурност бих могъл да седна до него и да отлетим за Москва", казва Лукашенко пред френското издание. „Ако той не се съгласи, нека продължава да воюва. Нека отиде на фронта с автомат и да се сражава. Войната продължава. Тя трябва да бъде спряна. А ние бихме могли да постигнем споразумение", заявява беларуският президент в интервюто.

В интервюто той твърди още, че руските сили напредват бавно, но печелят войната. „Президентът Путин все още печели на фронта. Така стоят нещата", отбелязва беларуският лидер.

Същевременно украински медии като „Укринюз" се спират върху изказването на Лукашенко пред „Поан", че в името на историческата справедливост цялата територия на Русия трябва да бъде върната на Монголия, тъй като тези земи някога са принадлежали на монголите и татарите. „Не е правилно да се твърди, че тези земи винаги са били руски. В даден момент от историята те са били част от Русия, но ако се върнем още по-назад, самите руски земи са принадлежали на монголите и татарите. По тази логика би трябвало да върнем цяла Русия на Монголия", казва Лукашенко. Той допълва, че руският президент е напълно наясно с историческите факти, като същевременно хвали Путин, твърдейки, че той всъщност „уважава" и „признава" украинския народ.

В отговор на въпрос дали има влияние върху Путин или дали Путин влияе на него президентът на Беларус подчертава пред „Поан", че те двамата действително обсъждат много въпроси, но това не означава, че единият оказва влияние на другия и обратното. „Не си мислете, че аз просто съм отишъл при него, казал съм нещо, Путин го е чул и се е съобразил с него. Не", отбеляза Лукашенко, но допълва, че с Путин са близки по дух. „Може би се отличавам от останалите с това, че във всеки един момент мога да вдигна телефона, да отида при него и да се срещнем. Както и той може да дойде при мен. Мога да му кажа неща, които нито вие, нито неговите подчинени можете да му кажете. Това е важно", добави той.

Пред „Поан" Лукашенко също така казва, че Генералният щаб на руските въоръжени сили не е предупредил беларуската страна за началото на войната в Украйна. „Не знаех за началото на войната и Генералният щаб на Русия не ме беше уведомил за това. И правилно. Това беше тяхна операция, защо трябваше да предупреждават друга държава?", казва беларуският лидер.

Лукашенко отбеляза, че към момента на началото на войната „Украйна вече се е намирала в състояние на война с Беларус". „Те ни наложиха санкции по-рано от вас, по-рано от Европейския съюз. Затвориха въздушното си пространство за прелитането на нашите самолети, задържаха повече от две хиляди вагона, които превозваха минерални торове към техните пристанища", посочва беларуският лидер.

В интервюто Лукашенко казва и, че е освободил съпруга на беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска по нейна молба.