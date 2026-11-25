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Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова за "незабавното приключване" на висящите съдебни производства по обвинение за корупция срещу него в реч пред парламента.

Това стана, след като по-рано израелски съдии препоръчаха част от тях да бъдат прекратени, предаде Франс прес.

Нетаняху казва, че е "страдал ужасно в продължение на десет години", но изрази задоволство, че "истината и справедливостта" най-накрая излизат наяве, като изтъкна, че всички "скалъпени срещу него дела" се разпадат.

Според публикации на израелските медии "Канал 12" и "Аарец" съдиите са извикали главния прокурор Гали Бахарав-Миара и са я посъветвали да прекрати обвиненията по т.нар. Дело 4000, смятано за най-сериозното срещу Нетаняху. По него той е обвинен, че е предоставил регулаторни облаги на голяма компания в замяна на благоприятно медийно отразяване, съобщава БТА.

Същите съдии са изразили съмнение по отношение на правната квалификация на обвиненията по второ дело и са препоръчали на прокуратурата да потърси споразумение по трето дело.