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Американският пратеник Джаред Къшнър твърди, че Европа е платила повече пари на Русия от началото на войната, отколкото е предоставила на Украйна.

Човекът на президента Доналд Тръмп предупреди за опасност от „ескалация" на конфликта в Украйна, който според него се е превърнал във „ война, водена чрез посредници, в която Европа финансира и въоръжава Украйна в борбата ѝ срещу Русия", предаде Франс прес.

„Не е необходимо много, за да се стигне до сериозно изостряне на ситуацията", предупреди Къшнър в интервю за германския подкаст „МД Миитс".

Къшнър посочи двусмисленост в отношението на европейците към Русия.

„По време на тази война Европа е закупила руска енергия за над 250 милиарда долара. Смятам, че всъщност Европа е платила на Русия повече пари в рамките на тази война, отколкото е предоставила на Украйна", заяви той.

Заедно със Стив Уиткоф той води преговори от името на Доналд Тръмп с Киев и Москва с цел постигане на мир в Украйна.

Говорейки за трудностите в преговорите между Русия и Украйна, Къшнър, който е и зет на президента Доналд Тръмп, призна, че в момента има „задънена улица по териториалния въпрос". Той заяви, че е останал с такова впечатление заедно със Стив Уиткоф, след като двамата прекарали „няколко часа с руския президент Владимир Путин".