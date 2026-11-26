Китаристът на "Дюран Дюран" Анди Тейлър почина на 65-годишна възраст след "дълга и храбра битка с рака на простатата", предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на британската ню уейв група. Той е издъхнал в понеделник, заобиколен от семейството си.

"За света Анди беше брилянтен китарист, но за нас той бе най-чудесният съпруг, любящ баща и горд дядо. Той беше стожерът на семейството. При всички невероятни преживявания, които му предложи музиката, семейството за него винаги оставаше на първо място", каза от името на фамилията съпругата на Тейлър - Трейси Уилсън, която бе до него повече от 40 години.

В общо изявление членовете на групата - вокалистът Саймън Ле Бон, басистът Джон Тейлър, клавиристът Ник Роудс и барабанистът Роджър Тейлър, отбелязаха, че Анди е бил в групата както "в самото ѝ начало", така и при събирането на оригиналната петорка този век.

"В момента, в който дойде в Бирмингам от Североизтока (Нортъмбърланд - бел. ред.) с китарата и непоклатимата си вяра в нашето бъдеще, той донесе в музиката ни неугасващ огън и самоувереност. Свиренето му движеше песните, които ни отведоха по целия свят, а благодарение на хапливото си чувство за хумор - съчетано с неговия чаровно лишен от сантименти и напълно прагматичен възглед за живота - ни държеше здраво стъпили на земята“, добавят четиримата.

"Анди остави след себе си огромна празнина в сърцето ми", заяви Ле Бон, чийто глас ще бъде запомнен с хитове като "Ноториъс" (Notorious), отбелязва Пи Ей Мидия и БТА. Анди Тейлър напуска групата точно преди записа на едноименния албум - четвърти за "Дюран Дюран", през 1986 година.