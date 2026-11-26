"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин е уверил американските преговарящи, че няма намерение да използва ядрени оръжия във войната в Украйна. Това заяви специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, съобщи БТА.

Зетят на американския президент Доналд Тръмп разказа за разговорите си с руския държавен глава в подкаст, воден от Матиас Дьопфнер, изпълнителен директор на германската медийна компания „Аксел Шпрингер".

Къшнър определи ангажимента на Путин като важен за ограничаването на риска от ескалация на конфликта. От изказването му обаче не става ясно дали обещанието е било оформено като официално споразумение между двете страни.

Американският пратеник, който се е срещал четири пъти с руския президент през тази година, го определи като „гросмайстор в политиката".

Къшнър изрази и недоволство от липсата на убедителен европейски план за прекратяване на войната. Според него усилията трябва да бъдат насочени към гарантирането на траен мир и сигурността на Украйна след края на военните действия.

На 12 ноември Къшнър и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф разговаряха с Путин в Москва. Срещата се състоя след двудневните преговори между руски, украински и американски представители в Абу Даби.

Сред основните разногласия в преговорите остава въпросът за гаранциите за сигурността на Украйна. Москва се противопоставя на разполагането на чуждестранни мироопазващи сили на украинска територия след сключването на мирно споразумение.