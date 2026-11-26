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Инцидент, предизвикан от Русия, при който има човешки жертви на територията на държава от НАТО, може да се окаже повратна точка в отношенията между Москва и алианса. Това заяви латвийският президент Едгарс Ринкевичс в интервю за Си Ен Ен, съобщи БТА.

Според държавния глава ситуацията, в която се намират Европа и НАТО, е противоречива. От една страна, броят на хибридните атаки се увеличава, а от друга, Москва все още избягва пряка военна конфронтация, която би могла да доведе до задействането на член 5 от Северноатлантическия договор.

Ринкевичс обясни, че характерна особеност на хибридната война е постоянното изпитване на реакциите на противника. По думите му Русия се опитва да разшири границите на допустимото, като в последния момент спира или отстъпва.

Латвийският президент призна, че европейските държави все още търсят най-ефективния отговор на подобни действия. Въпросът се обсъжда почти всяка седмица както в рамките на НАТО, така и в Европейския съюз.

Изказването му идва на фона на зачестилите нарушения на въздушното пространство на държави от източния фланг на алианса.

След последните инциденти Полша призова за укрепване на противовъздушната отбрана. НАТО разреши и разполагането на самолет за въздушно наблюдение и ранно предупреждение АУАКС (AWACS) в страната.