Трима души са ранени при руска атака срещу Харков, втория по големина град в Украйна. Под развалините има затрупани хора, съобщи кметът на града, предаде БТА.
Нападението последва руския обстрел срещу украинската столица Киев в сряда вечерта, при който бяха нанесени щети на търговски център и още две сгради.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за четирима пострадали, двама от които са в тежко състояние. Той призова жителите на столицата да останат в укритията.
От началото на септември руските сили редовно нанасят въздушни удари по Киев и други украински градове.
По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според информация на разузнаването Русия подготвя нова мащабна атака срещу страната.
Както Москва, така и Киев отричат да атакуват умишлено граждански обекти.