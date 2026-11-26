"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са ранени при руска атака срещу Харков, втория по големина град в Украйна. Под развалините има затрупани хора, съобщи кметът на града, предаде БТА.

Нападението последва руския обстрел срещу украинската столица Киев в сряда вечерта, при който бяха нанесени щети на търговски център и още две сгради.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за четирима пострадали, двама от които са в тежко състояние. Той призова жителите на столицата да останат в укритията.

От началото на септември руските сили редовно нанасят въздушни удари по Киев и други украински градове.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според информация на разузнаването Русия подготвя нова мащабна атака срещу страната.

Както Москва, така и Киев отричат да атакуват умишлено граждански обекти.