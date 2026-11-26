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Миграцията се превръща в основна тема преди изборите в Испания

Испанската армия ще бъде мобилизирана, за да помогне за овладяването на безпрецедентната мигрантска криза на Канарските острови, след като само за едно денонощие над 2100 души достигнаха малкия остров Ел Йеро от Западна Африка. Сред пристигналите има 127 деца и 203 жени, включително новородено момиченце на едва четири дни, появило се на бял свят по време на петдневното пътуване с лодка, съобщава "Дейли мейл".

Испанското правителство даде положителен отговор на искането на регионалния президент Фернандо Клавихо за изпращане на специализирани военни подразделения. Самолет с военнослужещи и необходимото оборудване трябва да излети в четвъртък сутринта от авиобазата Торехон де Ардос край Мадрид.

Първоначално машината ще кацне във военновъздушната база Гандо на остров Гран Канария, откъдето служители на Военното звено за извънредни ситуации (UME) ще бъдат прехвърлени до Ел Йеро. Подразделението е специализирано в реакция при тежки кризи, природни бедствия и извънредни ситуации както в Испания, така и в чужбина.

Допълнително ще бъдат изпратени и военни сили, които обичайно са базирани на Канарските острови.

Основната задача на подкрепленията ще бъде да облекчат натиска върху здравната система на Ел Йеро, която е изградена да обслужва население от около 12 000 души. Миналата седмица на острова беше открита полева болница заради нарастващия брой нуждаещи се от медицинска помощ.

„Ситуацията е неустойчива и със сигурност е всичко друго, но не и под контрол", заяви Клавихо. Рекордният наплив беше регистриран във вторник, когато 14 лодки, известни на местните жители като „кайуко", бяха ескортирани до пристанището Ла Рестинга на Ел Йеро.

Островът е с дължина около 20 мили и ширина 9 мили, а за по-малко от месец броят на пристигналите нелегални мигранти е надхвърлил местното население от 12 000 души.

Според официалните данни на острова са пристигнали 2121 души, макар че част от тях са били транспортирани директно до Тенерифе, след като са били засечени в близост до съседните острови.

Предишният рекорд беше поставен само десет дни по-рано – на 14 ноември, когато за 24 часа на Канарските острови пристигнаха 1580 мигранти, повечето от които отново акостираха на Ел Йеро.

От началото на ноември е имало едва пет дни, в които до архипелага не е достигнала нито една мигрантска лодка.

Властите очакват нови пристигания до края на месеца. Сред пристигналите във вторник беше и момиченце, родено по време на петдневното пътуване от Западна Африка до Канарските острови.

Бебето и майка му са били откарани в болница веднага след пристигането им в Ла Рестинга – малко рибарско пристанище с едва 673 жители.

По информация на местните власти новороденото е в добро здравословно състояние, а майката също е оцеляла. Според свидетели обаче жената е пристигнала цялата в кръв.

Един от мигрантите е бил обявен за мъртъв малко след пристигането си.

От общо пристигналите във вторник 127 са деца, а 203 – жени. Те са от осем държави, сред които Гамбия, Сенегал, Мавритания и Мали. За да се избегне допълнително пренаселване на центровете за временно настаняване на Ел Йеро, около 800 от новопристигналите ще бъдат транспортирани до Тенерифе. Други ще бъдат изпратени със самолет до континенталната част на Испания.

Сред местата, използвани за временно настаняване, е и четиризвезден хотел в Торокс, близо до Малага.

Междувременно президентът на Канарските острови поиска спешна среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той настоява за извънредна реакция и по-активна европейска подкрепа за справяне с миграционния натиск.

Клавихо обяви и активирането на регионалния план за извънредни ситуации PLATECA, като подчерта, че ресурсите на малкия остров вече са силно изчерпани. Кризата на Канарските острови се превърна и в един от водещите политически въпроси в Испания. Лидерът на дясната партия Vox Сантяго Абаскал определи случващото се като „нашествие" по време на остро изказване в Тенерифе миналата седмица.

Миграцията е сред основните теми в предизборната кампания, наред с корупцията и достъпа до жилища на достъпни цени.

Социалистическият премиер Педро Санчес се стреми да остане на власт след осем години управление, въпреки че социологическите проучвания дават преднина на дясноцентристката Народна партия. Очаква се тя да потърси коалиционно управление с крайнодясната Vox.

Другото голямо огнище на миграционно напрежение е испанският анклав Сеута в Северна Африка. В края на юли хиляди мигранти преминаха пеша или преплуваха до територията му, която е част от Европейския съюз.

По-късно стана ясно, че според оценка на испанската полиция между 100 000 и 125 000 нелегални мигранти са влезли в Сеута през този период – значително повече от първоначално обявените 72 500 души.

Повечето от тях са се върнали през следващите дни, но се смята, че около 12 000 са останали на територията на анклава.