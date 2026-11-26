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Американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха Москва да се въздържа от действия, които биха довели до разрастване на войната в Украйна. Двамата разговаряха в резиденцията на американския държавен глава в Палм Бийч, щата Флорида, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В съвместно изявление, разпространено от Белия дом, Тръмп и Рюте подчертаха необходимостта от възможно най-бързо постигане на мирно решение на конфликта и предотвратяване на евентуална ескалация.

Разговорът се проведе седмица след срещата на американския президент с руския му колега Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин в Азия. Тогава Тръмп нарече двамата държавни глави свои приятели, предизвиквайки критики сред европейските съюзници на Вашингтон и представители на Демократическата партия в САЩ.

В отговор на критиките Рюте защити необходимостта от диалог между ръководителите на големите ядрени сили.

Визитата на генералния секретар на НАТО във Флорида идва в момент, когато европейските лидери настояват за по-активно участие в преговорите за прекратяване на войната.

Миналата седмица специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър заяви, че Тръмп е готов да предложи на Киев гаранции за сигурност, изградени върху принципа на колективната отбрана, заложен в член 5 от Северноатлантическия договор.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна настоя Европа да бъде включена в мирните преговори.