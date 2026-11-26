"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътник опита да отвори вратата на самолет на American Airlines по време на полет, предизвиквайки паника на борда и принуждавайки пилотите да извършат аварийно кацане във Финикс. Двама американски морски пехотинци и няколко пътници успяха да обезвредят агресивния мъж и да предотвратят по-сериозен инцидент, съобщава "Дейли мейл".

Драматичната ситуация се разиграла във вторник вечерта на борда на полет AA1494 от Сан Диего до Чикаго. Самолетът пътувал към международното летище „О'Хеър", когато 20-ина минути след излитането избухнал хаос.

Пътниците били събудени от виковете на стюардеса, която отчаяно призовавала някого да се отдалечи от вратата на самолета.

Сред хората, които се притекли на помощ, бил сержантът от морската пехота Зак Стратън. Той пътувал към дома си, за да прекара Деня на благодарността със семейството си, но се оказал въвлечен в опасна схватка на хиляди метри над земята.

„В крайна сметка се сблъскахме физически. Той загуби", разказа Стратън пред телевизия WLKY.

Военнослужещият, който има почти десет години служба в Корпуса на морската пехота, първоначално се опитал да успокои мъжа. Ситуацията обаче бързо ескалирала и пътникът продължил да се съпротивлява на хората, които се опитвали да го задържат.

Стратън успял да го обездвижи с помощта на пластмасови ограничителни ленти.

„Успях да го задържа с помощта на пластмасовите връзки. Той продължи да се бори и се опита да ме удари. Отново го овладяхме. Обърнахме го по корем и просто стоях с крак върху него. Всички го държахме, докато кацнахме безопасно", разказа морският пехотинец.

Любопитен детайл е, че сред хората, помогнали за овладяването на ситуацията, бил и друг млад морски пехотинец, завършил обучението си само ден по-рано. Двамата военни не се познавали преди качването си на борда. Един от пътниците – Шон Бенет, успял да заснеме случващото се в седем видеоклипа, които впоследствие се разпространиха широко в социалните мрежи.

Той разказа пред ABC News, че спял, когато бил събуден от крясъците на стюардесата. Според него тя отчаяно повтаряла на някого да се отдалечи от вратата.

Бенет извадил телефона си и започнал да снима, докато няколко мъже се струпали около агресивния пътник в предната част на самолета.

На записите се вижда как групата се опитва да го обездвижи, докато той оказва съпротива. В един момент мъжът успява да освободи едната си ръка, но останалите бързо възстановяват контрола над ситуацията.

„Опитва се да отвори вратата! Опитва се да отвори вратата!", крещи жена в един от видеоклиповете.

По-късно Бенет публикува записите във Facebook и похвали пътниците, които са се намесили.

„Първият етап от полета ми – AA1494 от Сан Диего до Чикаго. Някой се опита да превземе самолета. Извършихме аварийно кацане във Финикс. Няколко силни герои го обезвредиха. Всички сме в безопасност", написа той.

Мотивите на агресивния пътник засега остават неизвестни. Властите не са установили, че става въпрос за опит за отвличане на самолета.

Специалисти отбелязват, че отварянето на вратата на пътнически самолет по време на полет на крейсерска височина е изключително трудно заради огромната разлика в налягането между вътрешността на кабината и външната среда.

Въпреки това поведението на мъжа предизвикало сериозна тревога сред екипажа и пътниците, а пилотите взели решение да отклонят машината и да кацнат аварийно във Финикс.

Всички пътници и членове на екипажа са в безопасност.