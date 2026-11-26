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Руската противовъздушна отбрана отблъсква нападение с украински безпилотни летателни апарати срещу промишлената зона на град Невинномиск в Ставрополския край, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Губернаторът на областта Владимир Владимиров съобщи в социалните мрежи, че част от дроновете вече са унищожени, без да уточнява техния брой.

На територията на целия Ставрополски край е обявена опасност от нападения с безпилотни летателни апарати. Местните власти призоваха населението да не се доближава до останките от свалените дронове.

Към момента няма информация за пострадали или нанесени материални щети при нападението.

Промишлената зона на Невинномиск вече е била обект на подобни атаки. На 13 октомври местните власти съобщиха за материални щети, причинени от паднали отломки от дронове, но тогава нямаше пострадали.

В сряда бе съобщено и за украински нападения срещу промишлени обекти в град Сизран, в руската Самарска област.