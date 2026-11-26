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Бразилското правителство реагира остро на предложението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за въвеждане на допълнителни мита върху вноса на самолети и захар от южноамериканската страна, съобщи БТА.

Вашингтон предлага мито от 10% върху бразилските самолети, както и повишаване на ставките за суровата и рафинираната захар. Сред най-засегнатите компании може да се окаже най-големият бразилски производител на самолети „Ембраер".

От президентството на Бразилия определиха действията на американските власти като неприемливи на фона на продължаващите търговски преговори между двете страни.

„Бразилия няма да се поддаде на този вид заплаха", заявиха от канцеларията на президента Луиз Инасио Лула да Силва.

Според бразилското правителство Вашингтон се опитва да окаже натиск върху страната да промени правилата за електронната търговия и функционирането на националната система за незабавни плащания „Пикс".

От Бразилия припомниха, че преговорите със САЩ продължават повече от година, а президентите на двете държави са постигнали договореност за създаването на съвместна работна група по търговските въпроси.

Американската администрация от своя страна мотивира предложението с недостатъчния напредък на Бразилия в преодоляването на практики, които Вашингтон определя като необосновани.

Предложените мита са част от по-мащабен пакет от търговски мерки, засягащи 14 партньора на САЩ. Окончателно решение за въвеждането им все още не е взето.