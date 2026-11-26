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Турция и Русия подготвят разширяване на икономическото си сътрудничество с амбицията двустранният стокообмен да достигне 100 млрд. долара. На 27 ноември Истанбул ще бъде домакин на бизнес форум с представители на правителствата и бизнеса от двете страни, съобщи БТА.

Събитието ще се проведе в рамките на 20-ото заседание на съвместната турско-руска икономическа комисия, ръководена от турския министър на търговията Йомер Болат и руския вицепремиер Александър Новак.

Срещата идва на фона на спад в търговията между двете държави през последните години. През 2025 г. стокообменът е намалял с 6,5% до 49,2 млрд. долара спрямо 52,6 млрд. долара през 2024 г.

За първите девет месеца на 2026 г. Турция е изнесла стоки за Русия на стойност 4,6 млрд. долара, докато вносът е достигнал 28 млрд. долара.

Енергетиката остава водещ сектор в икономическите отношения между Анкара и Москва.