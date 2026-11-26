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Двама служители на сирийските сили за вътрешна сигурност са убити, а други петима са ранени при нападение на терористичната групировка „Ислямска държава" в град Хасака, Североизточна Сирия, съобщи БТА.

За нападението потвърди сирийската държавна телевизия, позовавайки се на местните власти.

През февруари тази година „Ислямска държава" обяви нов етап в действията си срещу правителството на сирийския президент Ахмед аш Шараа. Оттогава групировката стои зад редица нападения срещу силите за сигурност, предимно в северните и източните части на страната.

През септември сирийските власти съобщиха, че са разбили терористична клетка, действаща на територията на четири провинции, и са задържали няколко от нейните ръководители и членове.

През ноември 2025 г. Сирия се присъедини към международната коалиция срещу „Ислямска държава", ръководена от САЩ.

Въпреки че през 2019 г. групировката загуби последните територии под свой контрол в Сирия, тя продължава да действа чрез нелегални клетки.