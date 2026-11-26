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Съпругата на задържания в Русия по подозрение в шпионаж японски журналист Юки Имай отправи емоционален призив към руските власти да го освободят, съобщи БТА.

34-годишният репортер на вестник „Хокайдо шимбун" е арестуван през октомври, когато се готвел да се прибере в Япония след двегодишна кореспондентска мисия на остров Сахалин.

В първото си публично обръщение след задържането му неговата 32-годишна съпруга Нодзоми разказа за привързаността на журналиста към руската култура, език и изкуство. Дядо му е роден на Сахалин по времето, когато част от острова е била под японско управление.

Семейството има едногодишна дъщеря, която не е виждала баща си от септември. Оттогава детето е научило много нови думи и вече забелязва отсъствието му.

„Моля ви, върнете този скъп татко на малката му дъщеря", призова съпругата на журналиста.

Руските власти обвиняват Имай в събиране на разузнавателна информация за отбранителните способности на страната. Ако бъде признат за виновен в шпионаж, той може да получи между 10 и 20 години затвор.

Японският премиер Санае Такаичи постави въпроса за освобождаването му пред руския президент Владимир Путин по време на срещата им в китайския град Шънджън миналата седмица.

Арестът допълнително обтегна отношенията между Токио и Москва, които се влошиха след началото на войната в Украйна и присъединяването на Япония към международните санкции срещу Русия.