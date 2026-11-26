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Литовският министър на външните работи Кестутис Будрис призова Европейския съюз да включи руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) в списъка на терористичните организации заради зачестилите нападения и саботажи в Европа, съобщи БТА.

В интервю за германския вестник „Ди Велт" Будрис заяви, че действията на руското военно разузнаване представляват заплаха както за европейските граждани, така и за политическите ръководители на държавите.

Литовският дипломат направи сравнение с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, който в началото на 2026 г. бе включен в списъка на терористичните организации на ЕС.

Будрис настоя европейските държави да преразгледат начина, по който определят предполагаемите руски саботажи. Според него подобни действия не трябва да бъдат разглеждани единствено като хибридни операции, а като форма на държавен тероризъм.

Това не е първият подобен призив на литовския външен министър. През октомври той обсъди инициативата с координатора на ЕС за борба с тероризма Бартян Вегтер.

Вилнюс настоява и за допълнителни санкции срещу лицата и структурите, свързани с руските разузнавателни операции и военно-промишления комплекс на страната.