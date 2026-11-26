Германският супермодел, актриса и художничка Верушка почина на 87-годишна възраст в дома си в Берлин, заобиколена от семейството и приятелите си, съобщи БТА.
Родена на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, днешния руски град Калининград, Вера графиня фон Лендорф произхожда от аристократично семейство. Детството ѝ е белязано от трагедия. Когато е едва петгодишна, баща ѝ е екзекутиран заради участието си в неуспешния заговор срещу Адолф Хитлер през 1944 г.
Верушка учи изкуство, преди през 1959 г. да бъде забелязана от модната индустрия във Флоренция. Първоначално необичайно високият ѝ ръст се оказва препятствие пред кариерата ѝ, но впоследствие се превръща в нейна запазена марка.
През 60-те години на миналия век тя става една от най-високоплатените манекенки в света. Появява се на 13 корици на американското издание на „Вог" и работи с прочути фотографи като Ричард Аведон, Ървинг Пен и Дейвид Бейли.
Световна популярност ѝ носи и участието във филма „Фотоувеличение" (1966 г.) на италианския режисьор Микеланджело Антониони.
В средата на 70-те години Верушка постепенно се отдалечава от модната индустрия и се посвещава на изкуството. Заедно с германския художник Холгер Трюлч експериментира с рисуването върху човешкото тяло, превръщайки собствената си фигура в част от природни и архитектурни пейзажи.
Въпреки това тя не изоставя напълно модния подиум. През 2010 г., на 71-годишна възраст, дефилира по време на Седмицата на модата в Лондон, а през 2017 г. отново застава пред обектива за модната марка Acne Studios.
През последните години от живота си Верушка живее и твори в Берлин.