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Германският супермодел, актриса и художничка Верушка почина на 87-годишна възраст в дома си в Берлин, заобиколена от семейството и приятелите си, съобщи БТА.

Родена на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, днешния руски град Калининград, Вера графиня фон Лендорф произхожда от аристократично семейство. Детството ѝ е белязано от трагедия. Когато е едва петгодишна, баща ѝ е екзекутиран заради участието си в неуспешния заговор срещу Адолф Хитлер през 1944 г.

Верушка учи изкуство, преди през 1959 г. да бъде забелязана от модната индустрия във Флоренция. Първоначално необичайно високият ѝ ръст се оказва препятствие пред кариерата ѝ, но впоследствие се превръща в нейна запазена марка.

През 60-те години на миналия век тя става една от най-високоплатените манекенки в света. Появява се на 13 корици на американското издание на „Вог" и работи с прочути фотографи като Ричард Аведон, Ървинг Пен и Дейвид Бейли.

Световна популярност ѝ носи и участието във филма „Фотоувеличение" (1966 г.) на италианския режисьор Микеланджело Антониони.

В средата на 70-те години Верушка постепенно се отдалечава от модната индустрия и се посвещава на изкуството. Заедно с германския художник Холгер Трюлч експериментира с рисуването върху човешкото тяло, превръщайки собствената си фигура в част от природни и архитектурни пейзажи.

Въпреки това тя не изоставя напълно модния подиум. През 2010 г., на 71-годишна възраст, дефилира по време на Седмицата на модата в Лондон, а през 2017 г. отново застава пред обектива за модната марка Acne Studios.

През последните години от живота си Верушка живее и твори в Берлин.