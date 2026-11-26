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Трима българи са арестувани при мащабна полицейска операция в Северен Лондон срещу предполагаема престъпна група, заподозряна в разпространение на кристален метамфетамин. При акцията са открити предполагаеми наркотици, голяма сума пари в брой и материали, свързани с незаконната дейност. Паралелно с това в друг адрес е задържан мъж, у когото са намерени електрошоково устройство, маскирано като фенерче, меч и съд с изключително опасен синтетичен опиоид, съобщава "Дейли мейл".

Операцията се е провела рано сутринта във вторник, когато служители на лондонската полиция са извършили едновременни обиски на два жилищни адреса, разположени на по-малко от километър един от друг.

Според разследващите и двата имота са свързани с предполагаема организирана престъпна група от български произход, за която има подозрения, че се занимава с разпространение на кристален метамфетамин – силно пристрастяващ синтетичен наркотик.

Малко след 7 часа сутринта служителите се приближили до жилището и разбили входната врата със специален метален таран, тежащ 16 килограма. Операцията била планирана така, че заподозрените да бъдат изненадани в домовете си, докато спят.

Заради опасността от взрив при производството на метамфетамин на място били осигурени екипи на пожарната и спешна помощ. При някои незаконни методи за производство се използва т.нар. техника „one-pot", при която съставките се смесват в пластмасова бутилка. При контакт с кислород съдът може да експлодира.

На полицаите било изрично наредено да не носят електрошокови устройства „Тейзър" дори в кобурите си, за да се избегне рискът от предизвикване на експлозия.След нахлуването в жилището полицаите заварили осем възрастни души, събрани в една от спалните. При претърсването били проверени леглата, матраците и куфарите.

В банята служител на реда забелязал, че жена се опитва да пусне пакет в тоалетната, след като обяснила, че има нужда да използва санитарното помещение. Полицаят успял да извади торбичката, преди тя да бъде отмита.

Сред намерените предмети имало лист с имена и загадъчни цифрови обозначения, десетки пакета цигари и вещества, наподобяващи лекарства по лекарско предписание.

На входа на жилището било открито и яркочервено кашонче за детски маратонки на Nike, натъпкано с пари в брой. Според разследващите сумата може да представлява приходи от разпространението на наркотици.

При акцията били задържани трима български граждани – двама мъже и една жена. Те са арестувани по подозрение за притежание на наркотици от клас А с цел разпространение.

В другото жилище, намиращо се на по-малко от половин миля, бил задържан мъж по подозрение за притежание на наркотици от клас А с цел разпространение, незаконно притежание на оръжия и боеприпаси.

При обиска там полицаите открили електрошоково устройство, прикрито като фенерче, меч и съд с течен нитазен – изключително опасен синтетичен опиоид, който може да бъде стотици пъти по-силен от морфина.

Във видеозапис от полицейска камера,заподозреният заявява: „Каквото и да намерите, не е мое".

Към момента на публикацията на британското издание полицията все още не е повдигнала обвинения на задържаните.Операцията е част от усилията на британските власти да предотвратят разпространението на кристалния метамфетамин на Острова.

Наркотикът стана широко познат на телевизионната публика чрез сериала „В обувките на сатаната" (Breaking Bad), в който главният герой Уолтър Уайт започва да произвежда метамфетамин.

Става въпрос за мощен синтетичен стимулант, който повишава енергията, концентрацията и нивата на допамин в мозъка. Употребата му обаче крие сериозни рискове от зависимост, тежки здравословни увреждания и смърт.

В САЩ и Австралия наркотикът е причинил сериозна здравна криза. Според данните, цитирани от Daily Mail, между 1999 и 2023 г. в САЩ над 200 000 смъртни случая са свързани с метамфетамин и други психостимуланти.

Във Великобритания той все още не е достигнал популярността на други наркотици. Досега употребата му е била концентрирана основно в определени среди, включително в т.нар. chemsex общности, където се комбинира с други вещества. Подобни комбинации могат да доведат до инфаркт и фатално предозиране.

Една от причините за ограниченото му разпространение доскоро била високата цена – през 2010-те години един грам е струвал до 260 паунда. Според проучвания обаче цената на черния пазар вече може да е паднала до около 60 паунда за грам.

Това се свързва с активността на организирани престъпни мрежи от балканските държави, които се стремят да разширят пазара.

В САЩ смъртните случаи, свързани с метамфетамин и други психостимуланти, са нараснали от 547 през 1999 г. до над 34 000 през 2023 г. Наркотикът е сред най-често замесените вещества при фатални случаи, отстъпвайки единствено на опиоида фентанил.

В Австралия през 2024 г. 753 души са починали след употреба на метамфетамин или други амфетамини.Според данни на британската Национална статистическа служба броят на регистрираните престъпления, свързани с кристален метамфетамин в Англия и Уелс, се е удвоил между 2020–2021 и 2025–2026 г.

Собствената статистика на лондонската полиция показва и четирикратно увеличение на сигналите за престъпления, свързани с трафик на наркотици, като броят им е надхвърлил 21 000 годишно за същия период.

От полицията признават, че част от увеличението може да се дължи на разпространението на наркотици чрез приложения като Snapchat и Telegram. Инспектор Джейк Банджи от Северното полицейско командване обаче заявява, че служителите забелязват и повече случаи на употреба на метамфетамин в района.

От Скотланд Ярд обясняват нарастващия брой регистрирани престъпления и с по-активните действия срещу организираните престъпни групи, както и с готовността на местните жители да подават сигнали.

Инспектор Банджи подчертава, че информацията от гражданите е от решаващо значение за разследванията.

„Събирането на информация е това, на което разчитаме – то е абсолютно необходимо. Обществото е нашите очи и уши. Днес открихме нещо значимо", коментира той пред Daily Mail след операцията.

По думите му дори на пръв поглед незначителни сигнали могат да помогнат на разследващите да сглобят цялостната картина и да получат съдебно разрешение за обиск.

Британската полиция прилага и стратегията Clear, Hold, Build, насочена към предотвратяване на повторното завземане на освободени от престъпни групи територии. Тя предвижда засилено полицейско присъствие, ограничаване на влиянието на конкурентни банди и дългосрочна работа с местните организации за подобряване на условията в кварталите.

Според данните на Метрополитен полицията през последната година са извършени около 21 000 действия за нарушаване на дейността на организирани престъпни групи, включително конфискация на активи.

Посланието на инспектор Банджи към престъпните мрежи, които се опитват да навлязат на британския пазар, е категорично:

„Независимо дали внасяте, разпространявате или произвеждате наркотици, ние ще ви открием и ще потърсим отговорност от вас."